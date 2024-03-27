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Sırbistan lideri Vucic’ten halka gizemli uyarı: ‘Ulusal çıkarlarımıza tehdit söz konusu’
Sırbistan lideri Vucic’ten halka gizemli uyarı: ‘Ulusal çıkarlarımıza tehdit söz konusu’
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin önümüzdeki günlerde içerisinde ulusal çıkarlarına yönelik bir tehditle karşı karşıya kalacağını söylerken, çok yakında... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:41+0300
2024-03-27T09:42+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, resmi Instagram hesabındaki paylaşımında, “Son 48 saatte ne tür haberler aldığımızı söylemek benim için kolay değil. Bu haberler Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti’nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ediyor. Önümüzdeki günlerde Sırbistan halkını, bizi bekleyen tüm zorluklar hakkında bilgilendireceğim. Zor olacak. Her zamankinden daha zor olacak” diye yazdı.“Mücadele edeceğiz ve Sırbistan kazanacak" diyen Vucic, Sırbistan'ın hangi tehlikeyle karşı karşıya oluşturduğunu ise belirtmedi.Bosna Hersekli radyo istasyonu Radio Sarajevo’da çıkan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Vucic’in, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in ülkedeki seçim yasasında ‘teknik değişiklikler' yaptığını duyurmasıyla birlikte bu açıklamayı yaptığına değiniliyor.Bir başka yorumuna göre ise Vuçiç, Kosova'nın Avrupa Konseyi’ne katılımıyla ilgili bilgi almış olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20240311/sirbistanin-baskenti-belgradda-yerel-secim-tekrar-yapilacak--1081579068.html
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sırbistan, aleksandr vucic, aleksandar vucic, kosova, bosna hersek, avrupa birliği

Sırbistan lideri Vucic’ten halka gizemli uyarı: ‘Ulusal çıkarlarımıza tehdit söz konusu’

09:41 27.03.2024 (güncellendi: 09:42 27.03.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin önümüzdeki günlerde içerisinde ulusal çıkarlarına yönelik bir tehditle karşı karşıya kalacağını söylerken, çok yakında bu alınan tehditleri Sırbistan halkı ile paylaşacağını duyurdu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, resmi Instagram hesabındaki paylaşımında, “Son 48 saatte ne tür haberler aldığımızı söylemek benim için kolay değil. Bu haberler Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti’nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ediyor. Önümüzdeki günlerde Sırbistan halkını, bizi bekleyen tüm zorluklar hakkında bilgilendireceğim. Zor olacak. Her zamankinden daha zor olacak” diye yazdı.
Mücadele edeceğiz ve Sırbistan kazanacak" diyen Vucic, Sırbistan'ın hangi tehlikeyle karşı karşıya oluşturduğunu ise belirtmedi.
Bosna Hersekli radyo istasyonu Radio Sarajevo’da çıkan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Vucic’in, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in ülkedeki seçim yasasında ‘teknik değişiklikler' yaptığını duyurmasıyla birlikte bu açıklamayı yaptığına değiniliyor.
Bir başka yorumuna göre ise Vuçiç, Kosova'nın Avrupa Konseyi’ne katılımıyla ilgili bilgi almış olabilir.
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