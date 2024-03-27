https://sputniknews.com.tr/20240327/sirbistan-lideri-vucicten-halka-gizemli-uyari-ulusal-cikarlarimiza-tehdit-soz-konusu-1082085873.html

Sırbistan lideri Vucic’ten halka gizemli uyarı: ‘Ulusal çıkarlarımıza tehdit söz konusu’

Sırbistan lideri Vucic’ten halka gizemli uyarı: ‘Ulusal çıkarlarımıza tehdit söz konusu’

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin önümüzdeki günlerde içerisinde ulusal çıkarlarına yönelik bir tehditle karşı karşıya kalacağını söylerken, çok yakında... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T09:41+0300

2024-03-27T09:41+0300

2024-03-27T09:42+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

aleksandar vucic

kosova

bosna hersek

avrupa birliği

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065522327_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_f42cc2207290ecc099a6460bdcaa0665.jpg

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, resmi Instagram hesabındaki paylaşımında, “Son 48 saatte ne tür haberler aldığımızı söylemek benim için kolay değil. Bu haberler Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti’nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ediyor. Önümüzdeki günlerde Sırbistan halkını, bizi bekleyen tüm zorluklar hakkında bilgilendireceğim. Zor olacak. Her zamankinden daha zor olacak” diye yazdı.“Mücadele edeceğiz ve Sırbistan kazanacak" diyen Vucic, Sırbistan'ın hangi tehlikeyle karşı karşıya oluşturduğunu ise belirtmedi.Bosna Hersekli radyo istasyonu Radio Sarajevo’da çıkan iddialara göre, Cumhurbaşkanı Vucic’in, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in ülkedeki seçim yasasında ‘teknik değişiklikler' yaptığını duyurmasıyla birlikte bu açıklamayı yaptığına değiniliyor.Bir başka yorumuna göre ise Vuçiç, Kosova'nın Avrupa Konseyi’ne katılımıyla ilgili bilgi almış olabilir.

https://sputniknews.com.tr/20240311/sirbistanin-baskenti-belgradda-yerel-secim-tekrar-yapilacak--1081579068.html

sırbistan

kosova

bosna hersek

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, aleksandr vucic, aleksandar vucic, kosova, bosna hersek, avrupa birliği