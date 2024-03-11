https://sputniknews.com.tr/20240311/sirbistanin-baskenti-belgradda-yerel-secim-tekrar-yapilacak--1081579068.html
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yerel seçim tekrar yapılacak
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yerel seçim tekrar yapılacak
Sputnik Türkiye
Belgrad'da yerel seçimler, Belediye'de sağlanmadığı ve meclisi kurulamadığı tekrarlanacak. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T10:27+0300
2024-03-11T10:27+0300
2024-03-11T10:27+0300
dünya
sırbistan
seçim
belgrad
yerel seçim
belediye meclisi
sırp ilerleme partisi (sns)
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarına göre, 17 Aralık 2023'teki erken yerel seçimlerin ardından Belgrad Belediyesi'nde çoğunluk sağlanamadığı için başkentteki yerel seçimlerin yeniden yapılacağı bildirildi. Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Belgrad'da yeniden yapılacak olan yerel seçimlerin planlanan tarihini 2 Haziran olarak belirtirken, Sırp İlerleme Partisi'nin adayının bu seçimlerde Aleksandar Sapic olacağını ifade etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca, SNS öncülüğündeki ittifakın, yeni hükümette yer alacak isimlerini birkaç gün içinde duyuracağını da sözlerine ekledi.'Kendimizi savunmak için silahlanıyoruz'Ülkenin silahlanma politikasıyla ilgili olarak, Vucic, Sırbistan'ın bölgedeki bir tehdit oluşturmak amacıyla değil, kendi savunmasını güçlendirmek için silahlandığını vurguladı. Öte yandan, Belgrad'daki yerel seçimlerde SNS'nin oy oranı yüzde 39,93 olarak kaydedilirken, muhalefet partilerinden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının oy oranı ise yüzde 35,39 olarak gerçekleşti. SNS liderliğindeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının ise erken genel seçimlerde oy oranı yüzde 46 olarak açıklandı ve 250 sandalyeli mecliste 129 milletvekilini temsil etme hakkı kazandı. Yeni hükümetin kısa sürede kurulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240309/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-kazanamadigi-icin-topyekun-militarizasyona-dogru-gidiyor-1081543062.html
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sırbistan, seçim, belgrad, yerel seçim, belediye meclisi, sırp ilerleme partisi (sns)
sırbistan, seçim, belgrad, yerel seçim, belediye meclisi, sırp ilerleme partisi (sns)
Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da yerel seçim tekrar yapılacak
Belgrad'da yerel seçimler, Belediye'de sağlanmadığı ve meclisi kurulamadığı tekrarlanacak.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamalarına göre, 17 Aralık 2023'teki erken yerel seçimlerin ardından Belgrad Belediyesi'nde çoğunluk sağlanamadığı için başkentteki yerel seçimlerin yeniden yapılacağı bildirildi.
Vucic, ulusa sesleniş konuşmasında, Belgrad'da yeniden yapılacak olan yerel seçimlerin planlanan tarihini 2 Haziran olarak belirtirken, Sırp İlerleme Partisi'nin adayının bu seçimlerde Aleksandar Sapic olacağını ifade etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca, SNS öncülüğündeki ittifakın, yeni hükümette yer alacak isimlerini birkaç gün içinde duyuracağını da sözlerine ekledi.
'Kendimizi savunmak için silahlanıyoruz'
Ülkenin silahlanma politikasıyla ilgili olarak, Vucic, Sırbistan'ın bölgedeki bir tehdit oluşturmak amacıyla değil, kendi savunmasını güçlendirmek için silahlandığını vurguladı. Öte yandan, Belgrad'daki yerel seçimlerde SNS'nin oy oranı yüzde 39,93 olarak kaydedilirken, muhalefet partilerinden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının oy oranı ise yüzde 35,39 olarak gerçekleşti.
SNS liderliğindeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının ise erken genel seçimlerde oy oranı yüzde 46 olarak açıklandı ve 250 sandalyeli mecliste 129 milletvekilini temsil etme hakkı kazandı.
Yeni hükümetin kısa sürede kurulması bekleniyor.