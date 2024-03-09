https://sputniknews.com.tr/20240309/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-kazanamadigi-icin-topyekun-militarizasyona-dogru-gidiyor-1081543062.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, kazanamadığı için topyekun militarizasyona doğru gidiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, kazanamadığı için topyekun militarizasyona doğru gidiyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı'nın Ukrayna'da Rusya'yı yenemediği için silah alımlarını beş kat arttırarak tam militarizasyona doğru gittiğini söyledi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T15:44+0300

2024-03-09T15:44+0300

2024-03-09T15:44+0300

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aleksandar vucic

sırbistan

vladimir putin

ukrayna

avrupa

avrupa birliği

batı

iha

insansız hava aracı (iha)

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Savunma Bakanı Milos Vucevic, ordu komutası ve savunma sanayii liderleriyle birlikte Belgrad'da bulunan Askeri Teknik Enstitüsü'nü ziyaret etti ve burada başta insansız hava araçları olmak üzere yeni teçhizatları inceledi.Vucic dünyada silah satın alma telaşı olduğunu ifade ederek, "Sırp savunma sanayinin önümüzdeki 30-40 yıl içinde üreteceği her şey bir günde satılabilir" dedi.Vucic konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Vucic ayrıca 122 ve 125 milimetre kalibrelik mühimmat üretiminin arttırılması gerektiğine de dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/sirbistan-lideri-vucic-bolgedeki-istikrari-koruyacaklarini-soyledi-1080518512.html

sırbistan

ukrayna

avrupa birliği

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aleksandar vucic, sırbistan, vladimir putin, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, batı, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha)