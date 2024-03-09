https://sputniknews.com.tr/20240309/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-kazanamadigi-icin-topyekun-militarizasyona-dogru-gidiyor-1081543062.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, kazanamadığı için topyekun militarizasyona doğru gidiyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, kazanamadığı için topyekun militarizasyona doğru gidiyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı'nın Ukrayna'da Rusya'yı yenemediği için silah alımlarını beş kat arttırarak tam militarizasyona doğru gittiğini söyledi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T15:44+0300
2024-03-09T15:44+0300
2024-03-09T15:44+0300
dünya
aleksandar vucic
sırbistan
vladimir putin
ukrayna
avrupa
avrupa birliği
batı
iha
insansız hava aracı (iha)
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Savunma Bakanı Milos Vucevic, ordu komutası ve savunma sanayii liderleriyle birlikte Belgrad'da bulunan Askeri Teknik Enstitüsü'nü ziyaret etti ve burada başta insansız hava araçları olmak üzere yeni teçhizatları inceledi.Vucic dünyada silah satın alma telaşı olduğunu ifade ederek, "Sırp savunma sanayinin önümüzdeki 30-40 yıl içinde üreteceği her şey bir günde satılabilir" dedi.Vucic konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Vucic ayrıca 122 ve 125 milimetre kalibrelik mühimmat üretiminin arttırılması gerektiğine de dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/sirbistan-lideri-vucic-bolgedeki-istikrari-koruyacaklarini-soyledi-1080518512.html
sırbistan
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aleksandar vucic, sırbistan, vladimir putin, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, batı, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha)
aleksandar vucic, sırbistan, vladimir putin, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, batı, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Batı, kazanamadığı için topyekun militarizasyona doğru gidiyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı'nın Ukrayna'da Rusya'yı yenemediği için silah alımlarını beş kat arttırarak tam militarizasyona doğru gittiğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Savunma Bakanı Milos Vucevic, ordu komutası ve savunma sanayii liderleriyle birlikte Belgrad'da bulunan Askeri Teknik Enstitüsü'nü ziyaret etti ve burada başta insansız hava araçları olmak üzere yeni teçhizatları inceledi.
Vucic dünyada silah satın alma telaşı olduğunu ifade ederek, "Sırp savunma sanayinin önümüzdeki 30-40 yıl içinde üreteceği her şey bir günde satılabilir" dedi.
Vucic konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Esasen bir yıl önce başladı fakat şu an çılgınca artmış durumda. Hepsi Rusya Devlet Başkanı Putin'in kolayca yenileceğini düşünüyordu, ancak kolayca yenilmeyeceğini gördükleri için tam bir militarizasyona gidiyorlar ve tüm alanlarda kapasitelerini beş kat arttırıyorlar.
Vucic ayrıca 122 ve 125 milimetre kalibrelik mühimmat üretiminin arttırılması gerektiğine de dikkat çekti.