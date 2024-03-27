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Sapanca'ya akaryakıt sızdı
Sapanca'ya akaryakıt sızdı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattından gelen akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'de... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:24+0300
2024-03-27T13:24+0300
türkiye
sapanca
akaryakıt
kimyasal sızıntı
boru
nato
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.NATO hattında basıncın artması Sapanca Gölü'nü mazota bürüdüEkipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen mazotu gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı.'Akaryakıt göle yayılmış durumda'Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken güne mazot kokusuyla başladığını belirten Hüseyin Mercan, "Sapanca Gölü’nün durumunu, halini görüyorsunuz. Sakarya ve Kocaeli sınırları içerisinde olan Sapanca Gölü’ne, Kocaeli bölgesinden gelen akaryakıt karışmış durumda. Çalışma esnasında NATO boru hattında sızıntı meydana gelmiş ve bu da Sapanca Gölü’ne ulaşmış. Akaryakıt göle yayılmış durumda. SASKİ ekipleri buraya gelerek hemen müdahale etti ancak Kocaeli’den göle bir müdahale edildiğini göremiyoruz. Bu manzara maalesef ki çevre felaketi, bu gölden Sakarya ve Kocaeli su içiyor. Gölün bir kısmı akaryakıtla kaplanmış durumda" dedi.'Gölün içerisindeki canlılar akaryakıt kokusundan ölebilir'Hüseyin Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:Göle sızan mazot barikatlarla engellenmeye çalışıldıÖte yandan, SASKİ'den yapılan açıklamada ise "Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattında 26 Mart Salı günü, vatandaşın müdahalesi sonucu sızıntı meydana gelmiştir. Gece yarısında NATO hattında basıncın artması sonucunda sızıntı büyümüş ve dere yatağına ulaşan yakıt maddesi Sapanca Gölü'ne karışmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerimiz, gece ihbar alındığı andan itibaren konuyla ilgili aksiyon almış ve tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başlamıştır. Kocaeli'de yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve bu maddenin göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması muhtemel büyük bir tehlikenin de engellenmesine imkan tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertarafı ise kısa süre içinde tamamlanacaktır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/kimyasal-sizinti-alarmi-gokyuzunu-turuncu-duman-kapladi--1079626621.html
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sapanca, akaryakıt, kimyasal sızıntı, boru, nato
sapanca, akaryakıt, kimyasal sızıntı, boru, nato

Sapanca'ya akaryakıt sızdı

13:24 27.03.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-AW171325Sapanca'ya akaryakıt sızdı
Sapanca'ya akaryakıt sızdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA-AW171325
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Kocaeli'de yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattından gelen akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'de milyonların içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne sızdı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi.

NATO hattında basıncın artması Sapanca Gölü'nü mazota bürüdü

Ekipler boru hattı tamirinde çalışmalarını sürdürürken, gece yarısında NATO hattında basıncın artması neticesinde sızıntı büyüyerek, dere yatağı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne sızdı. Gölün yüzeyini bürüyen mazotu gören vatandaşlar, durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine engel olmaya çalıştı.

'Akaryakıt göle yayılmış durumda'

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken güne mazot kokusuyla başladığını belirten Hüseyin Mercan, "Sapanca Gölü’nün durumunu, halini görüyorsunuz. Sakarya ve Kocaeli sınırları içerisinde olan Sapanca Gölü’ne, Kocaeli bölgesinden gelen akaryakıt karışmış durumda. Çalışma esnasında NATO boru hattında sızıntı meydana gelmiş ve bu da Sapanca Gölü’ne ulaşmış. Akaryakıt göle yayılmış durumda. SASKİ ekipleri buraya gelerek hemen müdahale etti ancak Kocaeli’den göle bir müdahale edildiğini göremiyoruz. Bu manzara maalesef ki çevre felaketi, bu gölden Sakarya ve Kocaeli su içiyor. Gölün bir kısmı akaryakıtla kaplanmış durumda" dedi.

'Gölün içerisindeki canlılar akaryakıt kokusundan ölebilir'

Hüseyin Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sabah ağır bir akaryakıt kokusuyla uyandık zaten. Gölün kenarına gelince suya ciddi anlamda akaryakıtın karıştığını gördük. Ciddi anlamda sıkıntı var. Bu su içme suyu havzası. İçme suyunun akaryakıt tehdidiyle kaplandığını görüyoruz. Bu alanda ciddi anlamda koku var. Bizi de rahatsız ediyor. Yüzeyde olmamıza rağmen rahatsız oluyoruz. Gölün içerisindeki canlıların akaryakıt kokusundan öldüklerini birkaç gün içerisinde maalesef göreceğiz. Ciddi anlamda balık ölümleri de gerçekleşebilir"

Göle sızan mazot barikatlarla engellenmeye çalışıldı

Öte yandan, SASKİ'den yapılan açıklamada ise "Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattında 26 Mart Salı günü, vatandaşın müdahalesi sonucu sızıntı meydana gelmiştir. Gece yarısında NATO hattında basıncın artması sonucunda sızıntı büyümüş ve dere yatağına ulaşan yakıt maddesi Sapanca Gölü'ne karışmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerimiz, gece ihbar alındığı andan itibaren konuyla ilgili aksiyon almış ve tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başlamıştır. Kocaeli'de yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve bu maddenin göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması muhtemel büyük bir tehlikenin de engellenmesine imkan tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertarafı ise kısa süre içinde tamamlanacaktır" denildi.
Gökyüzünü turuncu duman kapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
14 Ocak, 14:35
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