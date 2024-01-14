https://sputniknews.com.tr/20240114/kimyasal-sizinti-alarmi-gokyuzunu-turuncu-duman-kapladi--1079626621.html
Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T14:35+0300
2024-01-14T14:35+0300
2024-01-14T14:35+0300
türkiye
kimyasal
kimyasal sızıntı
kocaeli
fabrika
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Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/ankarada-elektronik-yedek-parca-ureten-fabrikada-yangin-mudahale-devam-ediyor-1079618692.html
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kimyasal, kimyasal sızıntı, kocaeli, fabrika
kimyasal, kimyasal sızıntı, kocaeli, fabrika
Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi.
Sızıntı sebebiyle gökyüzüne dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.
Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.