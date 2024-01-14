https://sputniknews.com.tr/20240114/kimyasal-sizinti-alarmi-gokyuzunu-turuncu-duman-kapladi--1079626621.html

Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı

Kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı sebebiyle gökyüzünü turuncu duman kapladı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T14:35+0300

2024-01-14T14:35+0300

2024-01-14T14:35+0300

türkiye

kimyasal

kimyasal sızıntı

kocaeli

fabrika

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Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı sebebiyle gökyüzüne dumanlar yükseldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı. Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/ankarada-elektronik-yedek-parca-ureten-fabrikada-yangin-mudahale-devam-ediyor-1079618692.html

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