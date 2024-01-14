https://sputniknews.com.tr/20240114/ankarada-elektronik-yedek-parca-ureten-fabrikada-yangin-mudahale-devam-ediyor-1079618692.html

Ankara’da elektronik yedek parça üretim fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Ankara’da elektronik yedek parça üretim fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik yedek parça üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T11:43+0300

2024-01-14T11:43+0300

2024-01-14T13:26+0300

türkiye

ankara

yangın

fabrika

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Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi, polis ekipleri de olası patlamalara karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın, fabrikada hasara yol açtı.Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgiye göre, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi.İşçilerin hemen Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiyeye haber verdiğini aktaran Tunaoğlu, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını bildirdi.Yangında herhangi bir işçinin yaralanmadığını, yangının maddi boyutunu da henüz bilmediklerini belirten Tunaoğlu, "Hızlı bir şekilde yayılıyordu ama ekipler kontrol altına aldı. Umarım böyle atlatmış olacağız" diye konuştu.Bu arada, yangının çıktığı sırada panik atağı bulunduğu kaydedilen bir kadın işçi fenalık geçirdi. İşçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Polis ekipleri olası patlamalara karşı, çevredekileri bölgeden uzaklaştırıyor.

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