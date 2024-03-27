https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-1082088908.html

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım

Sputnik Türkiye

Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:28+0300

2024-03-27T11:28+0300

2024-03-27T11:37+0300

israil- filistin çatışması

rusya

gazze

gazze şeridi

insani yardım

rusya acil durum bakanlığı

israil

israil-filistin

ortadoğu

benyamin netanyahu

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Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze Şeridi'ne gönderilmek için hazırlanan 29 tondan fazla yeni insani yardımın Mısır'ın El Ariş Havalimanı’na doğru yola çıktığını duyururken, yardım paketinin içerisinde tahıl, un, şeker, dayanıklı gıda, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 29 tonu geçen yeni insani yardım Mısır'a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın Telegram kanalından paylaştığı mesajında, Rus kurtarma ekiplerinin insani yardım kargosunu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edeceği, oradaki Mısırlı yetkililerin de bu kargoyu Gazze Şeridi halkına yönlendireceği eklendi.İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyorİsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde açlığın her yerde olduğu belirtilmişti.BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan mağdur olan halka yardım edilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Onlara yardım etmek bizim kutsal görevimizdir” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/bmnin-ateskes-kararina-israilden-aciklama-kararin-hicbir-anlami-olmayacak-1082072777.html

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rusya, gazze, gazze şeridi, insani yardım, rusya acil durum bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, benyamin netanyahu