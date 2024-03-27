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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-595e-yakin-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1082115721.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 595’e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 595’e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel askeri operasyonun son 24 saatinde Ukrayna tarafının 595’e yakın askerini etkisiz hale getirdiklerini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T16:57+0300
2024-03-27T16:57+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
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avdeyevka
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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Batı Askeri Grubu birlikleri, Kupyansk yönünde gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, saldırılarda 20’ye yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, ABD yapımı M777 ve M198 olmak üzere 2 obüs, 2 D-20 topu, bir Giatsint-C kundağı motorlu topçu sistemi, ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonu, 2 Anklav-N elektronik harp sistemi ve 3 otomobil imha edildi.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin farklı bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, Ukrayna ordusu 220’ye yakın askerini, 2 tank, 2 zırhlı piyade aracı ve 3 otomobil kaybetti.Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı, düşmanın bu yöndeki kayıpları 255’e yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı ve 6 otomobil olarak kayıtlara geçti.Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Staromayskoye yerleşim bölgesinde düşmanın 3 karş saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu 60’a yakın asker, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson ve Zaporojye bölgelerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 40’a yakın asker ve 2 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 210 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 21 HIMARS ve Vampire füzesi imha etti.Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 577 uçak, 270 helikopter, 17 bin 352 İHA, 489 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 614 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 256 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 546 sahra ve havan topu ile 20 bin 260 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusyanin-belgorod-bolgesinde-18-ukrayna-vampirei-yok-edildi-1082084705.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, herson, abd
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, herson, abd

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde 595’e yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

16:57 27.03.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Savunma Bakanlığı binası
Rusya Savunma Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin özel askeri operasyonun son 24 saatinde Ukrayna tarafının 595’e yakın askerini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Batı Askeri Grubu birlikleri, Kupyansk yönünde gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, saldırılarda 20’ye yakın Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, ABD yapımı M777 ve M198 olmak üzere 2 obüs, 2 D-20 topu, bir Giatsint-C kundağı motorlu topçu sistemi, ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonu, 2 Anklav-N elektronik harp sistemi ve 3 otomobil imha edildi.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin farklı bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi, Ukrayna ordusu 220’ye yakın askerini, 2 tank, 2 zırhlı piyade aracı ve 3 otomobil kaybetti.
Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini bozguna uğrattı, düşmanın bu yöndeki kayıpları 255’e yakın asker, 2 zırhlı piyade aracı ve 6 otomobil olarak kayıtlara geçti.
Güney Donetsk istikametinde taktik konumunu pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Staromayskoye yerleşim bölgesinde düşmanın 3 karş saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu 60’a yakın asker, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 pikap, bir Polonya yapımı Krab topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.
Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Herson ve Zaporojye bölgelerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın kayıpları 40’a yakın asker ve 2 zırhlı muharebe aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 210 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 21 HIMARS ve Vampire füzesi imha etti.
Rusya’nın özel askeri operasyonu başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgilerin de güncellendiği açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 577 uçak, 270 helikopter, 17 bin 352 İHA, 489 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 614 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 256 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 546 sahra ve havan topu ile 20 bin 260 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya hava savunma sistemi Osa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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