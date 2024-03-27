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Rusya Dışişleri, Lavrov’un röportajından alıntı içeren sahte haberler konusunda uyardı
Rusya Dışişleri, Lavrov’un röportajından alıntı içeren sahte haberler konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağlarda, Bakan Sergey Lavrov’un röportajından alıntı içeren deepfake videosunun dolaştığı uyarısında bulundu. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T16:21+0300
2024-03-27T16:21+0300
dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
sahte haber
video
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sosyal ağlarda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un röportajından alıntı içeren sahte video yayılmaktadır. Videoyu hazırlayanlar, yapay sinir ağları yardımıyla tamamen gerçek dışı olan metin kullanarak bir deepfake oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.Video için Lavrov’un, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasını konu alan bir belgesel için verdiği röportajın kullanıldığını belirtilen açıklamada, röportajın, yapıldığı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, sahte haber, video, belgrad, yugoslavya
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, sahte haber, video, belgrad, yugoslavya

Rusya Dışişleri, Lavrov’un röportajından alıntı içeren sahte haberler konusunda uyardı

16:21 27.03.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağlarda, Bakan Sergey Lavrov’un röportajından alıntı içeren deepfake videosunun dolaştığı uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sosyal ağlarda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un röportajından alıntı içeren sahte video yayılmaktadır. Videoyu hazırlayanlar, yapay sinir ağları yardımıyla tamamen gerçek dışı olan metin kullanarak bir deepfake oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.
Video için Lavrov’un, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasını konu alan bir belgesel için verdiği röportajın kullanıldığını belirtilen açıklamada, röportajın, yapıldığı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı kaydedildi.
3. Antalya Diplomasi Forumu, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF Talks'a katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
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