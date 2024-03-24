https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html
Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme hevesinin nedenlerini sıraladı
Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme hevesinin nedenlerini sıraladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyleyerek Washington yönetimini ‘memnun... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T14:15+0300
2024-03-24T14:15+0300
2024-03-24T14:15+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
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yabancı asker
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Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Lavrov, Macron’un bu açıklamalarıyla ABD yönetimini menun etmeye, aynı zamanda NATO müttefiklerini kışkırtmaya çalıştığını belirtirken, Fransız liderin son dönemdeki eylemlerinin Avrupa için bir ‘stratejik özerklik’ yaratma planlarıyla ilgili olmadığının altını çizdi.Rus bakan, Avrupa'daki mevcut liderlerin kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarına öncelik vermediklerini ve bu çıkarları ‘tek bir kolektif Batı talebine’ tabi kıldıklarını vurgularken, “Şimdi Macron'u ve onun ‘Ukrayna'ya kara birlikleri göndermemiz mümkün’ şeklindeki ısrarcı açıklamalarını ele alırsak, bunun artık 'stratejik özerklik' ile ilgili değil, tamamen ABD'yi memnun etmek ve aynı zamanda Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefikleri kışkırtmakla ilgili olduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.“Avrupa, ABD’nin altına yattı” diyen Lavrov, konuşmasını, “Ortada bağımsızlık falan yok. Macron'un son birkaç yıldır kamuoyunu canlandırmak için yaptığı bir tür 'stratejik özerklik' yaratılmasıyla ilgili ifadelerinin tamamen bir 'fiyasko' olduğu ortaya çıktı” diye sürdürdü.Lavrov ayrıca AB'yi, üye devletlerin ulusal çıkarlarından ziyade kişisel siyasi dar görüşlü plan, özlem ve entrikaların ilk sıraya konulduğu bir ‘didişme örgütü’ olarak tanımladı.Son dönemdeki ‘Napolyonvari' tavırları, Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya stratejik yenilgi vaatleriyle gündemde önemli yer tutmaya devam eden Macron, Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/boksa-baslayan-macron-putini-kisisel-amaclari-icin-mi-kullaniyor-1081908085.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, ukrayna, yabancı asker, abd, abd hegemonyası, avrupa birliği
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, fransa, emmanuel macron, ukrayna, yabancı asker, abd, abd hegemonyası, avrupa birliği
Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme hevesinin nedenlerini sıraladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyleyerek Washington yönetimini ‘memnun etmeye’ çalıştığını söyledi.
Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Lavrov, Macron’un bu açıklamalarıyla ABD yönetimini menun etmeye, aynı zamanda NATO müttefiklerini kışkırtmaya çalıştığını belirtirken, Fransız liderin son dönemdeki eylemlerinin Avrupa için bir ‘stratejik özerklik’ yaratma planlarıyla ilgili olmadığının altını çizdi.
Rus bakan, Avrupa'daki mevcut liderlerin kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarına öncelik vermediklerini ve bu çıkarları ‘tek bir kolektif Batı talebine’ tabi kıldıklarını vurgularken, “Şimdi Macron'u ve onun ‘Ukrayna'ya kara birlikleri göndermemiz mümkün’ şeklindeki ısrarcı açıklamalarını ele alırsak, bunun artık 'stratejik özerklik' ile ilgili değil, tamamen ABD'yi memnun etmek ve aynı zamanda Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki müttefikleri kışkırtmakla ilgili olduğunu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Avrupa, ABD’nin altına yattı” diyen Lavrov, konuşmasını, “Ortada bağımsızlık falan yok. Macron'un son birkaç yıldır kamuoyunu canlandırmak için yaptığı bir tür 'stratejik özerklik' yaratılmasıyla ilgili ifadelerinin tamamen bir 'fiyasko' olduğu ortaya çıktı” diye sürdürdü.
Lavrov ayrıca AB'yi, üye devletlerin ulusal çıkarlarından ziyade kişisel siyasi dar görüşlü plan, özlem ve entrikaların ilk sıraya konulduğu bir ‘didişme örgütü’ olarak tanımladı.
Son dönemdeki ‘Napolyonvari
' tavırları, Ukrayna'ya asker göndermeye ilişkin planları ve Rusya'ya stratejik yenilgi vaatleriyle gündemde önemli yer tutmaya devam eden Macron, Ukrayna'daki Rus birliklere karşı koymak için kara operasyonu düzenleme olasılığını
dışlamadıklarını ifade etmişti.