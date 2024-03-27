https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-acil-durumlar-bakanligi-teror-saldirisinda-olenlerin-guncellenen-listesini-yayinladi-1082141732.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, terör saldırısında ölenlerin güncellenen listesini yayınladı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, terör saldırısında ölenlerin güncellenen listesini yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saati ile 20.15 (TSİ ile aynı) itibarı ile Crocus City Hall’daki terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T23:34+0300
2024-03-27T23:34+0300
2024-03-27T23:34+0300
rusya acil durumlar bakanlığı
dünya
crocus city hall
moskova
moskova
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın paylaştığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel listesinde 143 isim yer aldı.Bakanlık, listenin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini yansıttığını ve adli araştırma verilerine göre yeniden düzenlenebileceğini ekledi.Rusya Soruşturma Komitesi daha önce Crocus City Hall’da hayatını kaybeden 84 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, bunların arasında yaşları 9 ile 16 arasında değişen 5 çocuğun olduğunu, kayıplarla ilgili 143 başvuru yapıldığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html
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rusya acil durumlar bakanlığı, crocus city hall, moskova, moskova
rusya acil durumlar bakanlığı, crocus city hall, moskova, moskova
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, terör saldırısında ölenlerin güncellenen listesini yayınladı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saati ile 20.15 (TSİ ile aynı) itibarı ile Crocus City Hall’daki terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel listesini paylaştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın paylaştığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel listesinde 143 isim yer aldı.
Bakanlık, listenin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini yansıttığını ve adli araştırma verilerine göre yeniden düzenlenebileceğini ekledi.
Rusya Soruşturma Komitesi daha önce Crocus City Hall’da hayatını kaybeden 84 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, bunların arasında yaşları 9 ile 16 arasında değişen 5 çocuğun olduğunu, kayıplarla ilgili 143 başvuru yapıldığını bildirmişti.