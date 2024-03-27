https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-acil-durumlar-bakanligi-teror-saldirisinda-olenlerin-guncellenen-listesini-yayinladi-1082141732.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, terör saldırısında ölenlerin güncellenen listesini yayınladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, terör saldırısında ölenlerin güncellenen listesini yayınladı

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saati ile 20.15 (TSİ ile aynı) itibarı ile Crocus City Hall’daki terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T23:34+0300

2024-03-27T23:34+0300

2024-03-27T23:34+0300

rusya acil durumlar bakanlığı

dünya

crocus city hall

moskova

moskova

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Crocus City Hall’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu yeni listeyi yayınladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın paylaştığı terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin güncel listesinde 143 isim yer aldı.Bakanlık, listenin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini yansıttığını ve adli araştırma verilerine göre yeniden düzenlenebileceğini ekledi.Rusya Soruşturma Komitesi daha önce Crocus City Hall’da hayatını kaybeden 84 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, bunların arasında yaşları 9 ile 16 arasında değişen 5 çocuğun olduğunu, kayıplarla ilgili 143 başvuru yapıldığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html

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rusya acil durumlar bakanlığı, crocus city hall, moskova, moskova