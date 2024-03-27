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Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı
Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’e düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi versiyonunun henüz açıklanmadığını, bunun beklenmesi gerektiğini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T22:14+0300
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dünya
dmitriy peskov
crocus city hall
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Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, istihbarat servislerinin Crocus City’deki suçun bir versiyonunu üzerinde durmak için çalıştıklarını vurguladı.Peskov, ABD'nin Crocus City’deki terör saldırısının failleriyle ilgili bir versiyonu şimdiden duyurmasının her şeyden önce garip olduğunu, bunun da dikkatleri başka yöne çekmek istedikleri anlamına geldiğini kaydetti.Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın nihai sonucu beklenmeliPeskov, terör saldırısına ilişkin istihbarat servisleri ve soruşturma birimlerinin nihai sonuca varıncaya kadar sabırlı olunması ve beklenmesi gerektiğini belirterek, “Biraz sabırlı olmalıyız ve soruşturma birimlerimiz ile özel servislerimiz olgulara dayanarak nihai sonuçlara ulaşana kadar beklemeliyiz" dedi.
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dmitriy peskov, crocus city hall, rusya

Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı

22:14 27.03.2024 (güncellendi: 22:16 27.03.2024)
© Sputnik / Павел БедняковKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’e düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi versiyonunun henüz açıklanmadığını, bunun beklenmesi gerektiğini belirtti.
Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, istihbarat servislerinin Crocus City’deki suçun bir versiyonunu üzerinde durmak için çalıştıklarını vurguladı.
Peskov, ABD'nin Crocus City’deki terör saldırısının failleriyle ilgili bir versiyonu şimdiden duyurmasının her şeyden önce garip olduğunu, bunun da dikkatleri başka yöne çekmek istedikleri anlamına geldiğini kaydetti.

Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın nihai sonucu beklenmeli

Peskov, terör saldırısına ilişkin istihbarat servisleri ve soruşturma birimlerinin nihai sonuca varıncaya kadar sabırlı olunması ve beklenmesi gerektiğini belirterek, “Biraz sabırlı olmalıyız ve soruşturma birimlerimiz ile özel servislerimiz olgulara dayanarak nihai sonuçlara ulaşana kadar beklemeliyiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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