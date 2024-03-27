https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html
Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı
Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’e düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi versiyonunun henüz açıklanmadığını, bunun beklenmesi gerektiğini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T22:14+0300
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2024-03-27T22:16+0300
dünya
dmitriy peskov
crocus city hall
rusya
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Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, istihbarat servislerinin Crocus City’deki suçun bir versiyonunu üzerinde durmak için çalıştıklarını vurguladı.Peskov, ABD'nin Crocus City’deki terör saldırısının failleriyle ilgili bir versiyonu şimdiden duyurmasının her şeyden önce garip olduğunu, bunun da dikkatleri başka yöne çekmek istedikleri anlamına geldiğini kaydetti.Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın nihai sonucu beklenmeliPeskov, terör saldırısına ilişkin istihbarat servisleri ve soruşturma birimlerinin nihai sonuca varıncaya kadar sabırlı olunması ve beklenmesi gerektiğini belirterek, “Biraz sabırlı olmalıyız ve soruşturma birimlerimiz ile özel servislerimiz olgulara dayanarak nihai sonuçlara ulaşana kadar beklemeliyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bati-interpolu-kendi-siyasi-oyununa-cekmeye-calisiyor-1082133533.html
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dmitriy peskov, crocus city hall, rusya
dmitriy peskov, crocus city hall, rusya
Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı
22:14 27.03.2024 (güncellendi: 22:16 27.03.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’e düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi versiyonunun henüz açıklanmadığını, bunun beklenmesi gerektiğini belirtti.
Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, istihbarat servislerinin Crocus City’deki suçun bir versiyonunu üzerinde durmak için çalıştıklarını vurguladı.
Peskov, ABD'nin Crocus City’deki terör saldırısının failleriyle ilgili bir versiyonu şimdiden duyurmasının her şeyden önce garip olduğunu, bunun da dikkatleri başka yöne çekmek istedikleri anlamına geldiğini kaydetti.
Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın nihai sonucu beklenmeli
Peskov, terör saldırısına ilişkin istihbarat servisleri ve soruşturma birimlerinin nihai sonuca varıncaya kadar sabırlı olunması ve beklenmesi gerektiğini belirterek, “Biraz sabırlı olmalıyız ve soruşturma birimlerimiz ile özel servislerimiz olgulara dayanarak nihai sonuçlara ulaşana kadar beklemeliyiz" dedi.