https://sputniknews.com.tr/20240327/peskov-crocus-citye-duzenlenen-teror-saldirisinin-resmi-versiyonu-henuz-aciklanmadi-1082140897.html

Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı

Peskov: Crocus City’e düzenlenen terör saldırısının resmi versiyonu henüz açıklanmadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’e düzenlenen terör saldırısına ilişkin resmi versiyonunun henüz açıklanmadığını, bunun beklenmesi gerektiğini... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T22:14+0300

2024-03-27T22:14+0300

2024-03-27T22:16+0300

dünya

dmitriy peskov

crocus city hall

rusya

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Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, istihbarat servislerinin Crocus City’deki suçun bir versiyonunu üzerinde durmak için çalıştıklarını vurguladı.Peskov, ABD'nin Crocus City’deki terör saldırısının failleriyle ilgili bir versiyonu şimdiden duyurmasının her şeyden önce garip olduğunu, bunun da dikkatleri başka yöne çekmek istedikleri anlamına geldiğini kaydetti.Terör saldırısına ilişkin soruşturmanın nihai sonucu beklenmeliPeskov, terör saldırısına ilişkin istihbarat servisleri ve soruşturma birimlerinin nihai sonuca varıncaya kadar sabırlı olunması ve beklenmesi gerektiğini belirterek, “Biraz sabırlı olmalıyız ve soruşturma birimlerimiz ile özel servislerimiz olgulara dayanarak nihai sonuçlara ulaşana kadar beklemeliyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bati-interpolu-kendi-siyasi-oyununa-cekmeye-calisiyor-1082133533.html

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dmitriy peskov, crocus city hall, rusya