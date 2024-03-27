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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rus-tank-fuzeleri-ukrayna-techizatini-delip-geciyor-1082091389.html
‘Rus tank füzeleri Ukrayna teçhizatını delip geçiyor’
‘Rus tank füzeleri Ukrayna teçhizatını delip geçiyor’
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişi devam ederken uzmanlar, Ukrayna ordusunun elindeki zırhlı teçhizatla ilgili ilginç bir detaya dikkat... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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Rus ordusunda bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus T-72B3M, T-80BVM ve yeni T-90M tanklarının Invar-M/M1 güdümlü füzeye sahip Reflex-M güdümlü silah sistemi kullandığını anlattı.Kaynak, “9M119M1 Invar-M/M1 güdümlü füzeler düzenli olarak özel harekat bölgesinin çatışma alanlarında kullanılıyor. Çift kümülatif savaş başlığı sayesinde ek dinamik koruma arkasında bulunan ortalama 800 milimetre kalınlığında zırh delebiliyor. Yani bu füzeler, Ukrayna ordusunun elindeki NATO yapımı dahil tüm zırhlı teçhizatı delip geçiyor. Buna tanklar da dahil” diye kaydetti.Söz konusu füzelerin aynı zamanda uzun vadeli atış noktaları gibi küçük boyutlu müstahkem hedefleri yok etmek için de kullanıldığı bildirildi.Güdümlü füzenin 5.5 kilometre menzile sahip olması nedeniyle tanklara ‘uzun kol’ özelliği kazandırdığını dile getiren kaynak, Ukrayna ordusunun sahip olduğu yabancı yapımı dahil güdümsüz tank mermilerinin en fazla 2–2.5 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-ordusu-tarafindan-imha-edilen-abrams-tankinin-ici-goruntulendi-1081888260.html
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, t-90, t-90 ana muharebe tankı, donetsk
rusya, ukrayna, askeri operasyon, rus ordusu, t-90, t-90 ana muharebe tankı, donetsk

‘Rus tank füzeleri Ukrayna teçhizatını delip geçiyor’

12:08 27.03.2024 (güncellendi: 12:09 27.03.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya tankı T-90M
Rusya tankı T-90M - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişi devam ederken uzmanlar, Ukrayna ordusunun elindeki zırhlı teçhizatla ilgili ilginç bir detaya dikkat çekiyor. Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rusya yapımı tank füzelerinin Ukrayna’nın NATO ülkelerinden aldıkları dahil her türlü zıhlı teçhizatı delip geçtiğini söyledi.
Rus ordusunda bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus T-72B3M, T-80BVM ve yeni T-90M tanklarının Invar-M/M1 güdümlü füzeye sahip Reflex-M güdümlü silah sistemi kullandığını anlattı.
Kaynak, “9M119M1 Invar-M/M1 güdümlü füzeler düzenli olarak özel harekat bölgesinin çatışma alanlarında kullanılıyor. Çift kümülatif savaş başlığı sayesinde ek dinamik koruma arkasında bulunan ortalama 800 milimetre kalınlığında zırh delebiliyor. Yani bu füzeler, Ukrayna ordusunun elindeki NATO yapımı dahil tüm zırhlı teçhizatı delip geçiyor. Buna tanklar da dahil” diye kaydetti.
Söz konusu füzelerin aynı zamanda uzun vadeli atış noktaları gibi küçük boyutlu müstahkem hedefleri yok etmek için de kullanıldığı bildirildi.
Güdümlü füzenin 5.5 kilometre menzile sahip olması nedeniyle tanklara ‘uzun kol’ özelliği kazandırdığını dile getiren kaynak, Ukrayna ordusunun sahip olduğu yabancı yapımı dahil güdümsüz tank mermilerinin en fazla 2–2.5 kilometre menzile sahip olduğunu belirtti.
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