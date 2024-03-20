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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-ordusu-tarafindan-imha-edilen-abrams-tankinin-ici-goruntulendi-1081888260.html
Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus özel kuvvetleri, Berdiçi köyünde imha edilen Abrams tankına ulaşarak içinde bir video çekti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:32+0300
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ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
abram tankları
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Merkez Askeri Grubu'nda yer alan askerlerin görevi, devre dışı bırakılan tankı inceleyip içinde bulunan silah ve teçhizat örneklerini komutanları için toplamaktı. Abrams tankını Upır tipi kamikaze İHA'sıyla devre dışı bırakan Merkez Askeri Grubu'ndan bir asker, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını 'avlama' taktiğini Sputnik'e anlattı.
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Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
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video, rusya, ukrayna, abram tankları, iha, видео
video, rusya, ukrayna, abram tankları, iha, видео

Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi

18:32 20.03.2024
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Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus özel kuvvetleri, Berdiçi köyünde imha edilen Abrams tankına ulaşarak içinde bir video çekti.
Merkez Askeri Grubu'nda yer alan askerlerin görevi, devre dışı bırakılan tankı inceleyip içinde bulunan silah ve teçhizat örneklerini komutanları için toplamaktı.
Abrams tankını Upır tipi kamikaze İHA'sıyla devre dışı bırakan Merkez Askeri Grubu'ndan bir asker, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını 'avlama' taktiğini Sputnik'e anlattı.
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