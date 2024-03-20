https://sputniknews.com.tr/20240320/rus-ordusu-tarafindan-imha-edilen-abrams-tankinin-ici-goruntulendi-1081888260.html
Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus özel kuvvetleri, Berdiçi köyünde imha edilen Abrams tankına ulaşarak içinde bir video çekti. 20.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-20T18:32+0300
2024-03-20T18:32+0300
2024-03-20T18:32+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
abram tankları
iha
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Merkez Askeri Grubu'nda yer alan askerlerin görevi, devre dışı bırakılan tankı inceleyip içinde bulunan silah ve teçhizat örneklerini komutanları için toplamaktı. Abrams tankını Upır tipi kamikaze İHA'sıyla devre dışı bırakan Merkez Askeri Grubu'ndan bir asker, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını 'avlama' taktiğini Sputnik'e anlattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
2024-03-20T18:32+0300
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PT1M27S
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/14/1081887910_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a51626e9da6188b6022e6a7545eccc37.jpg
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi11
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
2024-03-20T18:32+0300
true
PT0M24S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, abram tankları, iha, видео
video, rusya, ukrayna, abram tankları, iha, видео
Rus ordusu tarafından imha edilen Abrams tankının içi görüntülendi
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus özel kuvvetleri, Berdiçi köyünde imha edilen Abrams tankına ulaşarak içinde bir video çekti.
Merkez Askeri Grubu'nda yer alan askerlerin görevi, devre dışı bırakılan tankı inceleyip içinde bulunan silah ve teçhizat örneklerini komutanları için toplamaktı.
Abrams tankını Upır tipi kamikaze İHA'sıyla devre dışı bırakan Merkez Askeri Grubu'ndan bir asker, Ukrayna ordusunun zırhlı araçlarını 'avlama' taktiğini Sputnik'e anlattı.