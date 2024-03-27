https://sputniknews.com.tr/20240327/rtuk-baskani-sahin-hicbir-siyasi-ismin-veya-burokratin-yakini-icin-usulsuz-islem-yapilmamistir-1082140592.html

RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için usulsüz işlem yapılmamıştır

RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için usulsüz işlem yapılmamıştır

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" açıklamasını yaptı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T21:58+0300

2024-03-27T21:58+0300

2024-03-27T21:58+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurul hakkındaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Şahin, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)