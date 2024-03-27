https://sputniknews.com.tr/20240327/rtuk-baskani-sahin-hicbir-siyasi-ismin-veya-burokratin-yakini-icin-usulsuz-islem-yapilmamistir-1082140592.html
RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için usulsüz işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için usulsüz işlem yapılmamıştır
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" açıklamasını yaptı. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T21:58+0300
2024-03-27T21:58+0300
2024-03-27T21:58+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurul hakkındaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Şahin, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için usulsüz işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurul hakkındaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı.
Şahin, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Şahin, paylaşımında şunları kaydetti:
31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gerek bazı adayların gerekse birtakım medya kuruluşlarının mesnetsiz, asılsız iddiaları sanki gerçekmiş gibi yayınlayarak kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez. RTÜK’te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili Kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır. Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.