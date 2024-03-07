https://sputniknews.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html

RTÜK bir dizi hakkında daha inceleme başlattı: 'Kadını meta olarak gören yapımlara izin vermedik'

RTÜK bir dizi hakkında daha inceleme başlattı: 'Kadını meta olarak gören yapımlara izin vermedik'

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T15:01+0300

2024-03-07T15:01+0300

2024-03-07T15:01+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

dizi

istismar

kadın hakları

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240222/ender-saracin-cinsel-istismar-iddiasiyla-yargilanmasi-basladi-tuvalette-bile-kamera-var-1080997575.html

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Sputnik Türkiye

rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, istismar, kadın hakları