https://sputniknews.com.tr/20240307/rtuk-bir-dizi-hakkinda-daha-inceleme-baslatti-kadini-meta-olarak-goren-yapimlara-izin-vermedik-1081483308.html
RTÜK bir dizi hakkında daha inceleme başlattı: 'Kadını meta olarak gören yapımlara izin vermedik'
RTÜK bir dizi hakkında daha inceleme başlattı: 'Kadını meta olarak gören yapımlara izin vermedik'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T15:01+0300
2024-03-07T15:01+0300
2024-03-07T15:01+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
dizi
istismar
kadın hakları
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240222/ender-saracin-cinsel-istismar-iddiasiyla-yargilanmasi-basladi-tuvalette-bile-kamera-var-1080997575.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, istismar, kadın hakları
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), dizi, istismar, kadın hakları
RTÜK bir dizi hakkında daha inceleme başlattı: 'Kadını meta olarak gören yapımlara izin vermedik'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.
Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."