https://sputniknews.com.tr/20240222/ender-saracin-cinsel-istismar-iddiasiyla-yargilanmasi-basladi-tuvalette-bile-kamera-var-1080997575.html

Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılanması başladı: 'Tuvalette bile kamera var'

Ender Saraç'ın 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılanması başladı: 'Tuvalette bile kamera var'

Sputnik Türkiye

Doktor Ender Saraç'ın, 2017 ve 2021 yılları arasında Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22 yıl 6 aya... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T16:17+0300

2024-02-22T16:17+0300

2024-02-22T16:45+0300

türkiye

ender saraç

cinsel

cinsel istismar

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mahkeme

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ender Saraç ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.Mahkeme, sanığın avukatının duruşmaların kapalı yapılması yönündeki talebini kabul etmedi.'Görüntüler yapay zeka ile yapıldı'Duruşmada savunma yapan Saraç, boşanma aşamasındaki eşi Benan Saraç'ın, avukatı aracılığıyla sosyal medyada yayınlanan söz konusu görüntüleri Muhammet Yakut'a göndererek paylaştırdığını belirterek, bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu savundu.'Çocuklarla porno seyrettiğim söylendi, bir şey çıkmadı'Evinde tuvalet ve banyo da dahil olmak üzere her yerde kamera olduğunu, uygunsuz halde gezdiğine ilişkin bir görüntü bulunamadığını belirten Saraç, "Çocuklara zorla porno seyrettiğim söyleniyor. Cep telefonum belli, geçmiş aramalarıma bakıldı, hiçbir şey çıkmadı." dedi.Vegan olan mağdur çocuğunu, gelişimi durduğu gerekçesiyle bir kez yemek yemeye zorladığını ifade eden Saraç, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur çocuğun adli görüşme odasında pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne karar veren heyet, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi."Çocukların kılına zarar vermem’’Duruşmada savunma yapan sanık Saraç, ‘’Kesinlikle ve kesinlikle bu suçu tümüyle reddediyorum. Bu önceden planlanmış bir tezgahtır ve komplodur. Benan Hanım avukatı Yücel Önder ile birlikte FETÖ ile bağlantısı olan Erk Acarer ve Muhammed Yakut ile birlikte beni çocuk tacizcisi ve istismarcısı olarak yayınlatıyor. Biz boşanma davasına Eylül ayında başladık. Aynı gece devlet düşmanı olan Muhammed Yakut’a ulaştırıyor. 9 yaşındaki kızım Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde benim hiçbir zaman evde çıplak gezmediğimi ve cinsel istismar uygulamadığımı söylemiştir. Ben hayatım boyunca çocuklara hizmet yaptım. Çocukların kılına zarar vermem. Evde 24 saat tuvalet ve banyo dahil kamera var. Biz Benan Hanımla 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Ben üst katta kalıyorum. Evde 24 saat yatılı kalan bakıcı kadın var. Elde bir tane kanıt yok. Çocuklarıma kesinlikle şiddet uygulamadım. Bir kere koktuğu için çocuğu zorla banyoya soktum. Bir defasında da oğlum vegan olduğu için vitaminsiz kalmasın diye ağzına zorla balık verdim’’ dedi."Benan Hanım, devlet düşmanı Muhammed Yakut, Erk Acarer ve daha önce FETÖ’den yatmış olan Abdullah Başak ile avukatların bir çete olduğu ortaya çıktı’’Savunmasına devam eden Saraç, ‘’Ben 40 yıllık uzmanım. Bugüne kadar 200 bin hasta baktım. Bu olay çok ağrıma gitti. Bu olayı öğrendikten sonra 24 saat kustum. Evliliğim boyunca 2 kez Benan Hanım’dan dayak yedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti ve boğmaya çalıştı. Tanınan bir insan olduğum için bir şey yapamadım. Benden çok yüksek miktarda para talep ettiler. Bunu kabul etmeyince bu olay ortaya çıktı. Zaten çocuğum ve annesi de taciz olayının yalan olduğunu beyan ediyor. Burada olduğum için çok üzgünüm. Benan hanım, devlet düşmanı Muhammed Yakut, Erk Acarer ve daha önce FETÖ’den yatmış olan Abdullah Başak ile avukatların bir çete olduğu ortaya çıktı. Benan Hanım da bu suçtan gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ben çocuklarımı 4 aydır görmüyorum ve çok özledim’’ dedi. Bu sırada sesi titreyen sanık Saraç su içtikten sonra savunmasına devam etti.'Acilen beraatımı istiyorum ve hayatıma dönmek istiyorum'Çocuklarını korkutmasının imkansız olduğunu belirten Saraç, ‘’Çocuğu taciz ettiğime ilişkin görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu kanıtlıyoruz. Hasta ve raporlu çocuğu annesi bu tezgah için okula götürüyor da neden bugün getirmiyor? Çünkü amaç davayı uzatmak ve bana zarar vermek. Ben bu ülkede 30 yıldır tanınan bir doktorum, çok mağdurum ve erkek olmanın çok ciddi dezavantajları yaşadım. Maddi ve manevi olarak bu komplodan zarar gördüm. Kanun nasıl işliyor bilmiyorum ama acilen beraatımı istiyorum, hayatıma dönmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.Duruşmada mağdur M.S.’nin avukatı, müvekkilinin ilk beyanında olayları detaylı şekilde anlattığını ve bu detayların yaşanmadan anlatılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.İddianamenin detayları neler?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydediliyor.Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığı, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılıyor.İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getiriliyor.İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240201/sosyal-medya-patronlari-cocuklarin-cinsel-istismarinin-onlenmesine-iliskin-sorguda-1080266126.html

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ender saraç, cinsel, cinsel istismar, dava, mahkeme