https://sputniknews.com.tr/20240327/oguz-murat-acinin-babasi-okula-da-ayni-aracla-gitmis-5-kez-hizdan-ceza-yemis-1082085735.html
Oğuz Murat Aci’nin babası: Okula da aynı araçla gitmiş, 5 kez hızdan ceza yemiş
Oğuz Murat Aci’nin babası: Okula da aynı araçla gitmiş, 5 kez hızdan ceza yemiş
Sputnik Türkiye
17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Çocuğun okula da aynı araçla gittiğini ve olaydan birkaç ay önce... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:30+0300
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2024-03-27T09:30+0300
türkiye
oğuz murat aci
eylem tok
bülent cihantimur
timur cihantimur
otomobil
ehliyet
kaza
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İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı otomobille, yol kenarında ATV’leri bozulan 5 kişiyi ezip Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur olaydan birkaç saat sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.Timur’un babası Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti. Timur ile annesini kaçtıkları sırada havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı.'Okula her gün arabayla gidiyormuş'Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, Hürriyet’e konuştu. Baba Aci, “Timur Cihantimur’la aynı okulda okuyan bir kızımızın annesi, bir aile dostumuzun arkadaşı. Kız, Timur Cihantimur’un her gün okula arabayla geldiğini söylüyor annesine. Biz de yaptığımız araştırmalarda, oğlumun ölümüne neden olan olaydan birkaç ay önce aynı lüks araç yine aynı bölgede 5 sefer ceza yemiş. Büyük olasılıkla çocuk yiyor bunları. Cezaların detayına ulaşamadık ama hız cezası olduğu belli, yüksek miktarlarda ceza yazılmış. Ödeme tarihlerini de gördük, 8’inci ya da 10’uncu aydı. Yani görülüyor ki bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş” dedi.'Oğlumuz geri gelmeyecek'Acılı baba Aci, “Oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un adalete teslim olmasını istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240322/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-anindan-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1081935480.html
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oğuz murat aci, eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, otomobil, ehliyet, kaza
oğuz murat aci, eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, otomobil, ehliyet, kaza
Oğuz Murat Aci’nin babası: Okula da aynı araçla gitmiş, 5 kez hızdan ceza yemiş
17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Çocuğun okula da aynı araçla gittiğini ve olaydan birkaç ay önce aynı bölgede 5 kez hızdan ceza yediğini öğrendik. Bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş” dedi.
İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı otomobille, yol kenarında ATV’leri bozulan 5 kişiyi ezip Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur olaydan birkaç saat sonra annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılmıştı.
Timur’un babası Bülent Cihantimur hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti. Timur ile annesini kaçtıkları sırada havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı.
'Okula her gün arabayla gidiyormuş'
Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, Hürriyet’e konuştu. Baba Aci, “Timur Cihantimur’la aynı okulda okuyan bir kızımızın annesi, bir aile dostumuzun arkadaşı. Kız, Timur Cihantimur’un her gün okula arabayla geldiğini söylüyor annesine. Biz de yaptığımız araştırmalarda, oğlumun ölümüne neden olan olaydan birkaç ay önce aynı lüks araç yine aynı bölgede 5 sefer ceza yemiş. Büyük olasılıkla çocuk yiyor bunları. Cezaların detayına ulaşamadık ama hız cezası olduğu belli, yüksek miktarlarda ceza yazılmış. Ödeme tarihlerini de gördük, 8’inci ya da 10’uncu aydı. Yani görülüyor ki bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş” dedi.
'Oğlumuz geri gelmeyecek'
Acılı baba Aci, “Oğlumuz hiçbir zaman geri gelmeyecek. Ancak onu hayattan koparan, onu bizden, eşinden, çocuğundan koparan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un adalete teslim olmasını istiyoruz” diye konuştu.