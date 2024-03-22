Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı
06:52 22.03.2024 (güncellendi: 07:36 22.03.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz araç kullanan ve bir trafik kazasına sebep olarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin, annesi olan yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar etmişti. Türkiye'nin gündemine oturan bu trajik olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.
Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un kaza sonrasında telefonuyla olay yerinde görüntülendiği ve yaralılara yardım etmek yerine arkadaşlarıyla küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.
Bu kez de Türkiye'nin konuştuğu kazadan yeni görüntüleri Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.
Erdinç o görüntülerde olanları şu şekilde sıralıyor:
O sırada yarış yapıyorlar. T.C ve Ö.D o kadar hızlı gidiyorlar. 160'a frene bastığı halde zor düşüyor. Normalde o arabanın 160 ile viraja girdiğinde bu kadar savrulmaması gerekiyor. En son gösterge 160'ı gösteriyor. Frene bastıktan sonra 160. Bu hızla virajı alamayıp Murat Aci ve 4 kişiye birden çarpıyor. Emniyet şeridinde bekleyen 3 ATV aracına, 5 kişiye çarpıyor. Oğuz Murat Aci ile bir arkadaşı uçurumdan su kanalına doğru uçuyorlar. Diğer 3 kişi ise caddede kalıyor. Facia diyebiliriz.
Önceki araç T.C'nin arkadaki araç ise Ö.D'nin aracı. Kaza olduktan sonra T.C, 112'i arayacağı halde Eylem Tok'u arıyor. Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte oturuyorlardı. Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde 'Bu kazayı bilmiyordum' demişti. Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an karşısında oturuyordu. Saat 23.30'da. Apar topar mekandan ayrılıyor. Hesabı bile ödemeden haberi alır almaz mekandan çıkıyorlar. O sırada polis aracı görünüyor ama ikili hiçbir şekilde polise haber vermeden uzaklaşıyorlar. Kaza mahalini çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Çocuklarını alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 15 dakika sonra ikisi de olay yerinde oluyorlar.
Önceki araç T.C'nin arkadaki araç ise Ö.D'nin aracı. Kaza olduktan sonra T.C, 112'i arayacağı halde Eylem Tok'u arıyor. Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte oturuyorlardı. Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde 'Bu kazayı bilmiyordum' demişti. Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an karşısında oturuyordu. Saat 23.30'da. Apar topar mekandan ayrılıyor. Hesabı bile ödemeden haberi alır almaz mekandan çıkıyorlar. O sırada polis aracı görünüyor ama ikili hiçbir şekilde polise haber vermeden uzaklaşıyorlar. Kaza mahalini çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Çocuklarını alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 15 dakika sonra ikisi de olay yerinde oluyorlar.