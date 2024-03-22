Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı

O sırada yarış yapıyorlar. T.C ve Ö.D o kadar hızlı gidiyorlar. 160'a frene bastığı halde zor düşüyor. Normalde o arabanın 160 ile viraja girdiğinde bu kadar savrulmaması gerekiyor. En son gösterge 160'ı gösteriyor. Frene bastıktan sonra 160. Bu hızla virajı alamayıp Murat Aci ve 4 kişiye birden çarpıyor. Emniyet şeridinde bekleyen 3 ATV aracına, 5 kişiye çarpıyor. Oğuz Murat Aci ile bir arkadaşı uçurumdan su kanalına doğru uçuyorlar. Diğer 3 kişi ise caddede kalıyor. Facia diyebiliriz.



Önceki araç T.C'nin arkadaki araç ise Ö.D'nin aracı. Kaza olduktan sonra T.C, 112'i arayacağı halde Eylem Tok'u arıyor. Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte oturuyorlardı. Ayşe Ceren Saltoğlu ifadesinde 'Bu kazayı bilmiyordum' demişti. Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an karşısında oturuyordu. Saat 23.30'da. Apar topar mekandan ayrılıyor. Hesabı bile ödemeden haberi alır almaz mekandan çıkıyorlar. O sırada polis aracı görünüyor ama ikili hiçbir şekilde polise haber vermeden uzaklaşıyorlar. Kaza mahalini çok hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Çocuklarını alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 15 dakika sonra ikisi de olay yerinde oluyorlar.