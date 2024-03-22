https://sputniknews.com.tr/20240322/balikesirde-pes-pese-depremler-naci-gorur-belirli-periyotlarla-tekrarlanan-depremleri-paylasti-1081935632.html
Balıkesir'de peş peşe depremler: Naci Görür, belirli periyotlarla tekrarlanan depremleri paylaştı
Balıkesir'de peş peşe depremler: Naci Görür, belirli periyotlarla tekrarlanan depremleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan son depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki deprem faaliyetlerinin belirli... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T07:05+0300
2024-03-22T07:05+0300
2024-03-22T07:05+0300
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AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi. Yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.Peki Balıkesir son depremler ile neden peş peşe sallanıyor? Bu depremler ne anlama geliyor? Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X üzerinden açıklamada bulundu.Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir'i ilgilendiren şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240322/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-anindan-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1081935480.html
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Balıkesir'de peş peşe depremler: Naci Görür, belirli periyotlarla tekrarlanan depremleri paylaştı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan son depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki deprem faaliyetlerinin belirli periyotlarla tekrarlandığını belirterek, bu periyotları paylaşarak bölgedeki 7.0 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti.
AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi. Yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.
Peki Balıkesir son depremler ile neden peş peşe sallanıyor? Bu depremler ne anlama geliyor? Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X üzerinden açıklamada bulundu.
Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir'i ilgilendiren şu ifadeleri kullandı:
"Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle."