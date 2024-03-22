https://sputniknews.com.tr/20240322/balikesirde-pes-pese-depremler-naci-gorur-belirli-periyotlarla-tekrarlanan-depremleri-paylasti-1081935632.html

Balıkesir'de peş peşe depremler: Naci Görür, belirli periyotlarla tekrarlanan depremleri paylaştı

Balıkesir'de peş peşe depremler: Naci Görür, belirli periyotlarla tekrarlanan depremleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan son depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki deprem faaliyetlerinin belirli... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T07:05+0300

2024-03-22T07:05+0300

2024-03-22T07:05+0300

yaşam

balıkesir

deprem

son depremler

naci görür

dursunbey

afad

kandilli

kandilli rasathanesi

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AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi. Yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.Peki Balıkesir son depremler ile neden peş peşe sallanıyor? Bu depremler ne anlama geliyor? Konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür X üzerinden açıklamada bulundu.Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Balıkesir'i ilgilendiren şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240322/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-anindan-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1081935480.html

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