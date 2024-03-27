https://sputniknews.com.tr/20240327/nuri-bilge-ceylan-belki-de-artik-hic-film-cekmem-bilmiyorum-1082090355.html

Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum

Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum

Sputnik Türkiye

20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yapmayı düşündüğü çalışmalara ilişkin, belki de artık hiç film... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:55+0300

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2024-03-27T11:56+0300

türkiye

nuri bilge ceylan

sinema

türk sineması

rus edebiyatı

fyodor dostoyevski

cemal süreya

suç ve ceza

kış uykusu

andrey tarkovskiy

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Akbank Sanat'ta gerçekleşen programda konuşan Nuri Bilge Ceylan sinema hayatına dair açıklamalarda bulundu.Sinemaya adım attığı yıllarda henüz video kameraların, internetin olmadığını belirten Ceylan, "Çocukluğum Çanakkale Yenice'de geçti. O küçücük kasabada bir sinema vardı ve her gün film değişirdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini ve ne olmak istediğimizi o sinemadan öğrendik. Filmler değiştiği için de her gün hayallerimiz değişirdi. Mehmet Eryılmaz'ın bana çok büyük faydası olmuştur. O olmasaydı ben sinemaya başlamamış bile olabilirdim" açıklamasında bulundu..Ceylan, Eryılmaz'ın çektiği bir kısa filmde kendisini başrolde oynatmak istediğinden bahsederek, "Bütün aşamalara dahil olmak koşuluyla, sinema yapmayı öğrenebilirim düşüncesiyle kabul ettim. Filmi çektik, montajına girdim. Her şey mucize gibi geliyordu. Sonra bir kamera satın aldım. Aklıma gelen fikirleri not ediyordum ve onları çekiyordum. Öğrenmenin en iyi yolu kesinlikle hata yapmaktır. Çünkü hatalar doğruyu öğretiyor insana" ifadelerini kullandı.'Film yaparken kendim de bir şey arıyorum'Sinemanın bir arayışı temsil ettiğine vurgu yapan Ceylan, insanın devamlı bir arama ve anlama çabasında olduğunu ifade ederek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'İnsanı anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum'Filmlerinde Rus edebiyatının etkilerinin olduğuna işaret eden Nuri Bilge Ceylan, "Cemal Süreya gibi söyleyecek olursam 'Suç ve Ceza'yı okudum, o gün bugündür huzurum yoktur. Aslında bu romanı çok beğendiğimden değil, beni anlatıyor gibi geldi. 'Kış Uykusu' temel olarak Dostoyevski'nin iki hikayesinden yola çıkarak, onlara dayanarak yazılmış bir film. Kendimi tanımama, insan denen şeyi anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum" diye konuştu.Ceylan, kendisine göre benzer ruha sahip insanların kardeş olduğunu söyleyerek, "Mesela Tarkovski'nin filmlerinde Eric Rohmer'dan şeyler görürüz. Bu çok normal ve hoşuma gidiyor. Sadece filmler değil, kitaplar, hayattaki her şey insanı etkiliyor. Bütün bunların toplamıyız aslında. Abbas Kiarostami de bana çok kapı açtı. Onun filmlerinde de mutlaka büyük hikayeler bulmak gerekmediğinin örneğini görmek çok heyecanlandırmıştı beni" dedi.'Belki de artık hiç film çekmem'Sinemada zaman kavramının altını çizen Nuri Bilge Ceylan, "Zaman benim için dünyadaki en trajik şey. Zaman kavramı, benliğime hakim olduğunda her şey anlamını yitiriyor benim için. Zaten her şeyi çok anlamlı bulan değilim. O yüzden biraz anlamı yaratmak zorunda kalıyorum belki de. Her şeyin boş gelme duygusu beni çok kolay etkisi altına alabiliyor. Dolayısıyla edebiyat, sanat, sinema, film yapmak, bunların hepsi benim bu tarafıma çok iyi geldi. Çünkü aksi takdirde melankolik yapım bünyeme egemen olabilirdi" dedi.Ceylan gelecek günlerdeki muhtemel çalışmalarına ilişkin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231227/nuri-bilge-ceylan-ile-zeki-demirkubuz-arasinda-polemik-cevap-vermeyeyim-diyordum-ama-1079052045.html

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nuri bilge ceylan, sinema, türk sineması, rus edebiyatı, fyodor dostoyevski, cemal süreya, suç ve ceza, kış uykusu, andrey tarkovskiy