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https://sputniknews.com.tr/20240327/nuri-bilge-ceylan-belki-de-artik-hic-film-cekmem-bilmiyorum-1082090355.html
Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum
Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum
Sputnik Türkiye
20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yapmayı düşündüğü çalışmalara ilişkin, belki de artık hiç film... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T11:55+0300
2024-03-27T11:56+0300
türkiye
nuri bilge ceylan
sinema
türk sineması
rus edebiyatı
fyodor dostoyevski
cemal süreya
suç ve ceza
kış uykusu
andrey tarkovskiy
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Akbank Sanat'ta gerçekleşen programda konuşan Nuri Bilge Ceylan sinema hayatına dair açıklamalarda bulundu.Sinemaya adım attığı yıllarda henüz video kameraların, internetin olmadığını belirten Ceylan, "Çocukluğum Çanakkale Yenice'de geçti. O küçücük kasabada bir sinema vardı ve her gün film değişirdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini ve ne olmak istediğimizi o sinemadan öğrendik. Filmler değiştiği için de her gün hayallerimiz değişirdi. Mehmet Eryılmaz'ın bana çok büyük faydası olmuştur. O olmasaydı ben sinemaya başlamamış bile olabilirdim" açıklamasında bulundu..Ceylan, Eryılmaz'ın çektiği bir kısa filmde kendisini başrolde oynatmak istediğinden bahsederek, "Bütün aşamalara dahil olmak koşuluyla, sinema yapmayı öğrenebilirim düşüncesiyle kabul ettim. Filmi çektik, montajına girdim. Her şey mucize gibi geliyordu. Sonra bir kamera satın aldım. Aklıma gelen fikirleri not ediyordum ve onları çekiyordum. Öğrenmenin en iyi yolu kesinlikle hata yapmaktır. Çünkü hatalar doğruyu öğretiyor insana" ifadelerini kullandı.'Film yaparken kendim de bir şey arıyorum'Sinemanın bir arayışı temsil ettiğine vurgu yapan Ceylan, insanın devamlı bir arama ve anlama çabasında olduğunu ifade ederek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'İnsanı anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum'Filmlerinde Rus edebiyatının etkilerinin olduğuna işaret eden Nuri Bilge Ceylan, "Cemal Süreya gibi söyleyecek olursam 'Suç ve Ceza'yı okudum, o gün bugündür huzurum yoktur. Aslında bu romanı çok beğendiğimden değil, beni anlatıyor gibi geldi. 'Kış Uykusu' temel olarak Dostoyevski'nin iki hikayesinden yola çıkarak, onlara dayanarak yazılmış bir film. Kendimi tanımama, insan denen şeyi anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum" diye konuştu.Ceylan, kendisine göre benzer ruha sahip insanların kardeş olduğunu söyleyerek, "Mesela Tarkovski'nin filmlerinde Eric Rohmer'dan şeyler görürüz. Bu çok normal ve hoşuma gidiyor. Sadece filmler değil, kitaplar, hayattaki her şey insanı etkiliyor. Bütün bunların toplamıyız aslında. Abbas Kiarostami de bana çok kapı açtı. Onun filmlerinde de mutlaka büyük hikayeler bulmak gerekmediğinin örneğini görmek çok heyecanlandırmıştı beni" dedi.'Belki de artık hiç film çekmem'Sinemada zaman kavramının altını çizen Nuri Bilge Ceylan, "Zaman benim için dünyadaki en trajik şey. Zaman kavramı, benliğime hakim olduğunda her şey anlamını yitiriyor benim için. Zaten her şeyi çok anlamlı bulan değilim. O yüzden biraz anlamı yaratmak zorunda kalıyorum belki de. Her şeyin boş gelme duygusu beni çok kolay etkisi altına alabiliyor. Dolayısıyla edebiyat, sanat, sinema, film yapmak, bunların hepsi benim bu tarafıma çok iyi geldi. Çünkü aksi takdirde melankolik yapım bünyeme egemen olabilirdi" dedi.Ceylan gelecek günlerdeki muhtemel çalışmalarına ilişkin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231227/nuri-bilge-ceylan-ile-zeki-demirkubuz-arasinda-polemik-cevap-vermeyeyim-diyordum-ama-1079052045.html
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nuri bilge ceylan, sinema, türk sineması, rus edebiyatı, fyodor dostoyevski, cemal süreya, suç ve ceza, kış uykusu, andrey tarkovskiy
nuri bilge ceylan, sinema, türk sineması, rus edebiyatı, fyodor dostoyevski, cemal süreya, suç ve ceza, kış uykusu, andrey tarkovskiy

Nuri Bilge Ceylan: Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum

11:55 27.03.2024 (güncellendi: 11:56 27.03.2024)
© TwitterNuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© Twitter
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20. Akbank Kısa Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yapmayı düşündüğü çalışmalara ilişkin, belki de artık hiç film çekmeyecebileceğini belirterek bu konuda emin olmadığını dile getirdi.
Akbank Sanat'ta gerçekleşen programda konuşan Nuri Bilge Ceylan sinema hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Sinemaya adım attığı yıllarda henüz video kameraların, internetin olmadığını belirten Ceylan, "Çocukluğum Çanakkale Yenice'de geçti. O küçücük kasabada bir sinema vardı ve her gün film değişirdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini ve ne olmak istediğimizi o sinemadan öğrendik. Filmler değiştiği için de her gün hayallerimiz değişirdi. Mehmet Eryılmaz'ın bana çok büyük faydası olmuştur. O olmasaydı ben sinemaya başlamamış bile olabilirdim" açıklamasında bulundu..
Ceylan, Eryılmaz'ın çektiği bir kısa filmde kendisini başrolde oynatmak istediğinden bahsederek, "Bütün aşamalara dahil olmak koşuluyla, sinema yapmayı öğrenebilirim düşüncesiyle kabul ettim. Filmi çektik, montajına girdim. Her şey mucize gibi geliyordu. Sonra bir kamera satın aldım. Aklıma gelen fikirleri not ediyordum ve onları çekiyordum. Öğrenmenin en iyi yolu kesinlikle hata yapmaktır. Çünkü hatalar doğruyu öğretiyor insana" ifadelerini kullandı.

'Film yaparken kendim de bir şey arıyorum'

Sinemanın bir arayışı temsil ettiğine vurgu yapan Ceylan, insanın devamlı bir arama ve anlama çabasında olduğunu ifade ederek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
İnsan bir yere gelip de bir şey olmuyor, devamlı arıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. İnsan bedenen yaşlanıyor ama ruhu çocuk. Bilinç daha çok bilmediği bölgelere yoğunlaşıyor. Ben mesela öğretmen olamam. Çünkü bildiklerim beni ilgilendirmiyor. Bilmediğim, kendi ruhumun, dünyanın veya hayatın sırları kafama takılıyor ve onların peşinde gidiyorum. Dolayısıyla film yapmak da asla bir bildiri ya da bildiklerimi diğer insanlara aktarmak gibi bir eylem olamaz. Film yaparken kendim de bir şey arıyorum. Ancak o şekilde motive olabilirim. Film yapmak bir tür araştırma, terapi, anlamaya çalışmak benim için.

'İnsanı anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum'

Filmlerinde Rus edebiyatının etkilerinin olduğuna işaret eden Nuri Bilge Ceylan, "Cemal Süreya gibi söyleyecek olursam 'Suç ve Ceza'yı okudum, o gün bugündür huzurum yoktur. Aslında bu romanı çok beğendiğimden değil, beni anlatıyor gibi geldi. 'Kış Uykusu' temel olarak Dostoyevski'nin iki hikayesinden yola çıkarak, onlara dayanarak yazılmış bir film. Kendimi tanımama, insan denen şeyi anlamama yardım ettiği için Rus edebiyatını seviyorum" diye konuştu.
Ceylan, kendisine göre benzer ruha sahip insanların kardeş olduğunu söyleyerek, "Mesela Tarkovski'nin filmlerinde Eric Rohmer'dan şeyler görürüz. Bu çok normal ve hoşuma gidiyor. Sadece filmler değil, kitaplar, hayattaki her şey insanı etkiliyor. Bütün bunların toplamıyız aslında. Abbas Kiarostami de bana çok kapı açtı. Onun filmlerinde de mutlaka büyük hikayeler bulmak gerekmediğinin örneğini görmek çok heyecanlandırmıştı beni" dedi.

'Belki de artık hiç film çekmem'

Sinemada zaman kavramının altını çizen Nuri Bilge Ceylan, "Zaman benim için dünyadaki en trajik şey. Zaman kavramı, benliğime hakim olduğunda her şey anlamını yitiriyor benim için. Zaten her şeyi çok anlamlı bulan değilim. O yüzden biraz anlamı yaratmak zorunda kalıyorum belki de. Her şeyin boş gelme duygusu beni çok kolay etkisi altına alabiliyor. Dolayısıyla edebiyat, sanat, sinema, film yapmak, bunların hepsi benim bu tarafıma çok iyi geldi. Çünkü aksi takdirde melankolik yapım bünyeme egemen olabilirdi" dedi.
Ceylan gelecek günlerdeki muhtemel çalışmalarına ilişkin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Çekmecesinde bir sürü projesi olan yönetmenlerden hiçbir zaman olamadım. Çünkü bir film yapmak insanı değiştiriyor. Mesela iki tane projem olsa, birinciyi çektiğim zaman öyle bir pozisyona geliyorum ki ikinciyi çekmeyi istemez bir halde oluyorum. Dolayısıyla duygularıma bırakıyorum, bekliyorum, kitap okuyorum, geziyorum sonra kendiliğinden bir şey yavaş yavaş hakimiyet kuruyor üzerimde. Film çekmek için onu bekliyorum. Belki de artık hiç film çekmem, bilmiyorum. Proje bazlı film çeken biri değilim. Bu aralar fotoğrafla uğraşıyorum, daha çok hoşuma gidiyor.
Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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