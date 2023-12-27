https://sputniknews.com.tr/20231227/nuri-bilge-ceylan-ile-zeki-demirkubuz-arasinda-polemik-cevap-vermeyeyim-diyordum-ama-1079052045.html

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'

İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuşurken, hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T16:30+0300

2023-12-27T16:30+0300

2023-12-27T16:30+0300

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Bir dönem yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.Küslüğün nedenine ilişkin farklı iddialar varken, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.'Aç kalsam para istemem'Habertürk televizyonunda konuşan Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan’ın bayıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:"İklimler’in kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O onu çekti, ben Kader’i çektim" diyen Demirkubuz, şunları anlattı:"Törenden sonra ‘iyi misin’ demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı" diyen Demirkubuz, şöyle devam etti:Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne” şeklinde konuştu.Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" ifadesini kullandı.'Aşağılanan ben oldum'Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına yanıt vermişti. Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen, "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.'İma etmem çat çat söylerim'Demirkubuz dün akşamki programda, Nuri Bilge Ceylan’ın bu sözlerine “Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” sözleriyle cevap verdi.3 yıl ardından ilkNuri Bilge Ceylan, Demir kubuz'un ses getiren açıklamaları sonrası üç yıllık X (Twitter) orucunu bozdu ve ilk mesajını Demirkubuz'a yanıt niyetiyle attı:

https://sputniknews.com.tr/20230928/ahmet-hakan-nuri-bilge-ceylani-kimler-neden-linc-etti-1075831335.html

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