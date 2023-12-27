Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: PKK saldırısına ABD ve İsrail istihbaratı destek verdi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki ilişki
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Barajlarda yapılan ıslah ve su tutma durumu
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2023 Değerlendirmesi: Çin Halk Cumhuriyeti
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
19:27
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231227/nuri-bilge-ceylan-ile-zeki-demirkubuz-arasinda-polemik-cevap-vermeyeyim-diyordum-ama-1079052045.html
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'
İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuşurken, hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T16:30+0300
2023-12-27T16:30+0300
yaşam
nuri bilge ceylan
zeki demirkubuz
cannes film festivali
cannes film festivali
cannes film festivali
film
yönetmen
en iyi yönetmen
tartışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103469/98/1034699886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_00be47c7c2f0020e0b08f52f8fade07c.jpg
Bir dönem yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.Küslüğün nedenine ilişkin farklı iddialar varken, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.'Aç kalsam para istemem'Habertürk televizyonunda konuşan Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan’ın bayıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:"İklimler’in kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O onu çekti, ben Kader’i çektim" diyen Demirkubuz, şunları anlattı:"Törenden sonra ‘iyi misin’ demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı" diyen Demirkubuz, şöyle devam etti:Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne” şeklinde konuştu.Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" ifadesini kullandı.'Aşağılanan ben oldum'Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına yanıt vermişti. Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen, "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.'İma etmem çat çat söylerim'Demirkubuz dün akşamki programda, Nuri Bilge Ceylan’ın bu sözlerine “Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” sözleriyle cevap verdi.3 yıl ardından ilkNuri Bilge Ceylan, Demir kubuz'un ses getiren açıklamaları sonrası üç yıllık X (Twitter) orucunu bozdu ve ilk mesajını Demirkubuz'a yanıt niyetiyle attı:
https://sputniknews.com.tr/20230928/ahmet-hakan-nuri-bilge-ceylani-kimler-neden-linc-etti-1075831335.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103469/98/1034699886_0:0:1006:754_1920x0_80_0_0_2eee873781a36475ecd8a8ed05a9e6ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nuri bilge ceylan, zeki demirkubuz, cannes film festivali, cannes film festivali, cannes film festivali, film, yönetmen, en iyi yönetmen, tartışma
nuri bilge ceylan, zeki demirkubuz, cannes film festivali, cannes film festivali, cannes film festivali, film, yönetmen, en iyi yönetmen, tartışma

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'

16:30 27.12.2023
© AA / Samir Yordamoviç Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan
Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA / Samir Yordamoviç
Abone ol
İki ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ile küslüklerinin nedeni hakkında konuşurken, hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş olmadıklarını dile getirmiş ve "Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi" ifadesini kullanmıştı. Ceylan "Cevap vermeyeyim diyordum ama bu üslup karşısında bu artık mümkün değil" dedi.
Bir dönem yakın arkadaş olan Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor.
Küslüğün nedenine ilişkin farklı iddialar varken, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.

'Aç kalsam para istemem'

Habertürk televizyonunda konuşan Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan’ın bayıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:
"Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı."
"İklimler’in kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O onu çekti, ben Kader’i çektim" diyen Demirkubuz, şunları anlattı:
"O sene kader ağlarını Antalya Film Festivali’nde ördü; En İyi Film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı gevrek gevrek… Jüride de Cannes’dan bir lavuk var, bunun bir arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu, herhalde sinyal aldı bu ondan keyfi yerinde diye. Benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturdu, sohbet ettik. Aynı akşam bunlar geldi yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle… Ebru iki gün önce Kader’i izleyince allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim de, bakmadı bile. Neyse vardır bir derdi dedim. İki tane ödül aldı, çıktı acayip küskün falan. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader’e şey yok… Bizim zaten bir beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım."
"Törenden sonra ‘iyi misin’ demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı" diyen Demirkubuz, şöyle devam etti:
"İki gün sonra Mis Sokak'ta yüz yüze geldik, 'İyi misin' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim."
Nuri Bilge Ceylan’ın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne” şeklinde konuştu.
Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan için “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" ifadesini kullandı.

'Aşağılanan ben oldum'

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına yanıt vermişti. Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen, "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.
Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.

'İma etmem çat çat söylerim'

Demirkubuz dün akşamki programda, Nuri Bilge Ceylan’ın bu sözlerine “Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” sözleriyle cevap verdi.

3 yıl ardından ilk

Nuri Bilge Ceylan, Demir kubuz'un ses getiren açıklamaları sonrası üç yıllık X (Twitter) orucunu bozdu ve ilk mesajını Demirkubuz'a yanıt niyetiyle attı:
"Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."
Nuri Bilge Ceylan ve Kültür Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
YAŞAM
Ahmet Hakan: Nuri Bilge Ceylan’ı kimler neden linç etti?
28 Eylül, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала