Ahmet Hakan: Nuri Bilge Ceylan’ı kimler neden linç etti?
© Fotoğraf : X/MehmetNuriErsoyNuri Bilge Ceylan ve Kültür Bakanı
© Fotoğraf : X/MehmetNuriErsoy
Ahmet Hakan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret eden Nuri bilge Ceylan'ın neden tepki gördüğüne dair değerlendirmelerde bulundu ve "
Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etmesinin ardından sosyal medya üzerinden eleştirilen yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı ele aldı.
Ahmet Hakan şunları söyledi:
"Nurİ Bilge Ceylan, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etmiş. Dediler ki: “Bu ziyaret nedeniyle büyük linç var”. Yemin ediyorum ilk aklıma gelen şu oldu: Seçimden önce muhalefete destek veren sanatçılar kervanına katılmıştı ya Nuri Bilge Ceylan. Kendi kendime dedim ki... “Herhalde AK Partili bazı hesaplar, Bakan Ersoy’u linç ediyorlardır. Seçimden önce muhalefete destek atmış bu yönetmenle sen nasıl bir araya gelirsin falan diye”. Hemen baktım neymiş işin aslı faslı diye, yok. Böyle olmamış. AK Partililerden bu ziyarete yönelik hiçbir olumsuz tepki yok. AK Partili hesaplar, gayet olağan karşılamışlar bu ziyareti. Meğer linç edilen Bakan Ersoy değil Nuri Bilge Ceylan’mış. Meğer linç edenler “salonlar, piyasalar, sanat sevicileri” imiş. Peki linç gerekçesi? O da aşağı yukarı şöyle: Sen Bakan’ı nasıl ziyaret edersin Nuri Bilge? Ne işin var senin orada? Sansür, mansür olayları olurken niye Bakan’a gidiyorsun?”. Ben şimdi buraya “AK Parti yanlıları daha tahammüllü” diye yazacağım, beni de linç edecekler. Amaaan! Ederlerse etsinler."
6 Haziran 2020, 02:28