https://sputniknews.com.tr/20240327/milli-takimdan-3-yil-sonra-bir-ilk-1082081691.html
Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk
Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Son olarak... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T05:43+0300
2024-03-27T05:43+0300
2024-03-27T05:43+0300
spor
milli takım
a milli futbol takımı
türk milli takımı
hollanda
euro 2024
euro 2024
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
gol
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Avusturya ise tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gören milli takım, son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/a-milli-takimin-euro-2024teki-son-rakibi--gurcistan-oldu-1082077167.html
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milli takım maçı, milli takım maçları, milli takım fikstür, milli takım avusturya ilk 11, milli takım 6 gol
milli takım maçı, milli takım maçları, milli takım fikstür, milli takım avusturya ilk 11, milli takım 6 gol
Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yiyen milliler, 3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Avusturya ise tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.
3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gören milli takım, son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yemişti.