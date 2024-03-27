Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:17
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240327/milli-takimdan-3-yil-sonra-bir-ilk-1082081691.html
Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk
Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Son olarak... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T05:43+0300
2024-03-27T05:43+0300
spor
milli takım
a milli futbol takımı
türk milli takımı
hollanda
euro 2024
euro 2024
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
gol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_635deac0df26713bb9eb4dc3e5c81946.jpg
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Avusturya ise tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gören milli takım, son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/a-milli-takimin-euro-2024teki-son-rakibi--gurcistan-oldu-1082077167.html
hollanda
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_16fab53ffe1a8749b1c431af5e62c002.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli takım maçı, milli takım maçları, milli takım fikstür, milli takım avusturya ilk 11, milli takım 6 gol
milli takım maçı, milli takım maçları, milli takım fikstür, milli takım avusturya ilk 11, milli takım 6 gol

Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk

05:43 27.03.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı
Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yiyen milliler, 3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Avusturya ise tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.
3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gören milli takım, son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yemişti.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
SPOR
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
Dün, 22:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала