https://sputniknews.com.tr/20240327/milli-takimdan-3-yil-sonra-bir-ilk-1082081691.html

Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk

Milli takımdan 3 yıl sonra bir ilk

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında deplasmanda karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu. Son olarak... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T05:43+0300

2024-03-27T05:43+0300

2024-03-27T05:43+0300

spor

milli takım

a milli futbol takımı

türk milli takımı

hollanda

euro 2024

euro 2024

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

gol

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077543378_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_635deac0df26713bb9eb4dc3e5c81946.jpg

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Avusturya ise tarihinde ilk kez A Milli Takım ile oynadığı bir maçta 6 gol buldu.3 yılın ardından kalesinde yeniden 6 gol gören milli takım, son olarak 2021 yılında Hollanda'dan 6 gol yemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/a-milli-takimin-euro-2024teki-son-rakibi--gurcistan-oldu-1082077167.html

hollanda

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli takım maçı, milli takım maçları, milli takım fikstür, milli takım avusturya ilk 11, milli takım 6 gol