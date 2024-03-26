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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
Sputnik Türkiye
EURO 2024 elemelerinde Gürcistan, finalde Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek A Milli Takımın grubundaki rakibi oldu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.
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euro 2024, a milli futbol takımı, gürcistan
euro 2024, a milli futbol takımı, gürcistan

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu

22:54 26.03.2024 (güncellendi: 23:02 26.03.2024)
© İHA / Filip Singer2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© İHA / Filip Singer
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EURO 2024 elemelerinde Gürcistan, finalde Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek A Milli Takımın grubundaki rakibi oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.
Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.
Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
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