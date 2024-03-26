https://sputniknews.com.tr/20240326/a-milli-takimin-euro-2024teki-son-rakibi--gurcistan-oldu-1082077167.html
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
Sputnik Türkiye
EURO 2024 elemelerinde Gürcistan, finalde Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek A Milli Takımın grubundaki rakibi oldu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T22:54+0300
2024-03-26T22:54+0300
2024-03-26T23:02+0300
spor
euro 2024
a milli futbol takımı
gürcistan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078019354_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_4228aef756670f251d3435291406a9e6.jpg
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231203/turkiyenin-euro-2024-rakipleri-kim-oldu-1078038317.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/02/1078019354_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e813abc0231ca1a808467687d07e334f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
euro 2024, a milli futbol takımı, gürcistan
euro 2024, a milli futbol takımı, gürcistan
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi Gürcistan oldu
22:54 26.03.2024 (güncellendi: 23:02 26.03.2024)
EURO 2024 elemelerinde Gürcistan, finalde Yunanistan'ı penaltılarda mağlup ederek A Milli Takımın grubundaki rakibi oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.
Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.