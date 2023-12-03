https://sputniknews.com.tr/20231203/turkiyenin-euro-2024-rakipleri-kim-oldu-1078038317.html

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu?

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu?

Türkiye'nin EURO 2024 rakiplerinin kimler olduğu, futbolseverler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2024 Avrupa Futbol... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T19:14+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

milli takım

futbol

euro 2024

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuralarının belli olmasıyla birlikte, Türkiye A Milli Takım'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Şimdi yüz binlerce futbolsever, milli maçların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?Euro 2024 grup maçları ne zaman?Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu.Buna göre; EURO 2024 grup maçları 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.Türkiye'nin Euro 2024 rakipleriİşte Türkiye'nin rakipleri;A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçreB GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalyaC GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, SırbistanD GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

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