Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu?
© AA / Halil SağırkayaAlmanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı
© AA / Halil Sağırkaya
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Türkiye'nin EURO 2024 rakiplerinin kimler olduğu, futbolseverler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi dün gerçekleşti. 2. torbadan kuraya katılan A Milli Takım'ın grubu belli oldu. Peki, Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuralarının belli olmasıyla birlikte, Türkiye A Milli Takım'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Şimdi yüz binlerce futbolsever, milli maçların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?
Euro 2024 grup maçları ne zaman?
Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu.
Buna göre; EURO 2024 grup maçları 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Buna göre; EURO 2024 grup maçları 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye'nin Euro 2024 rakipleri
İşte Türkiye'nin rakipleri;
A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)
E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)
A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)
E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)
1 Aralık, 12:19