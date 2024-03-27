https://sputniknews.com.tr/20240327/macronun-ukraynaya-asker-gonderme-fikri-abdyi-kizdirdi-1082094746.html
Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikri ABD’yi kızdırdı
Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikri ABD’yi kızdırdı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna’ya asker gönderme konusundaki sözlerinin yankıları sürerken, Fransız liderin NATO’nun ortak görüşünü dikkate... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T13:35+0300
2024-03-27T13:35+0300
2024-03-27T13:35+0300
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Bloomberg’in adını açıklamadığı bir ABD’li yetkiliye atıfla verdiği haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin hemen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sert eleştiriyle karşılaştığı anımsatılırken, “Bu tutum, ABD’li yetkilileri de kızdırdı” dendi.ABD’li yetkililerin, böyle bir adımın Moskova’yla doğrudan çatışmaya yol açabileceğini dile getirdiği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" değerlendirmesi yapmıştı.Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini, ABD’nin de bu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadığını söylemişti.‘ABD'nin müttefiklerinden Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin retoriği yumuşatmalarını isteyip istemediği’ sorusuna Kirby, “Hayır” yanıtını vererek, Ukrayna'ya silahlı kuvvet gönderilmesi olasılığına ilişkin kararın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.Kremlin, Ukrayna'ya asker göndermenin doğrudan Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240324/lavrov-macronun-ukraynaya-asker-gonderme-hevesinin-nedenlerini-siraladi-1082001414.html
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rusya, ukrayna, fransa, emmanuel macron, abd, fransız askerleri, kiev, paris, washington, nato
Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikri ABD’yi kızdırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna’ya asker gönderme konusundaki sözlerinin yankıları sürerken, Fransız liderin NATO’nun ortak görüşünü dikkate almayan bu çıkışının ABD’li yetkilileri kızdırdığı açıklandı.
Bloomberg’in adını açıklamadığı bir ABD’li yetkiliye atıfla verdiği haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin hemen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sert eleştiriyle karşılaştığı anımsatılırken, “Bu tutum, ABD’li yetkilileri de kızdırdı” dendi.
ABD’li yetkililerin, böyle bir adımın Moskova’yla doğrudan çatışmaya yol açabileceğini dile getirdiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" değerlendirmesi yapmıştı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Fransa ve diğer ülkelerden Ukrayna'ya asker gönderme konusunu tartışmaya son vermelerini istemediğini, ABD’nin de bu ülkeye asker gönderme niyetinde olmadığını söylemişti.
‘ABD'nin müttefiklerinden Ukrayna’ya asker gönderilmesine ilişkin retoriği yumuşatmalarını isteyip istemediği’ sorusuna Kirby, “Hayır” yanıtını vererek, Ukrayna'ya silahlı kuvvet gönderilmesi olasılığına ilişkin kararın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu kaydetti.
Kremlin, Ukrayna'ya asker göndermenin doğrudan Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.