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https://sputniknews.com.tr/20240327/kuzey-koreden-gorusme-talep-eden-japonya-basbakani-kisidaya-red-1082092017.html
Kuzey Kore’den görüşme talep eden Japonya Başbakanı Kişida’ya red
Kuzey Kore’den görüşme talep eden Japonya Başbakanı Kişida’ya red
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Kim Jong-un ile görüşmek isteyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T12:37+0300
2024-03-27T12:53+0300
dünya
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kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo-jong
kişida fumio
diplomasi
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Yakın zamanda, “Kişida’nın sırf istekte bulundu diye buluşma arzusunun kabul edilmesi ve devlet lideriyle görüşebilmesinin mümkün olmadığını" vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunan Japonya ile görüşmeyeceklerini açıkladı.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırılması olayını tekrar gündeme getirmesine ilişkin açıklama yaptı.Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, iki ülke ilişkilerinin siyasete konu olmaması gerektiğini belirtti.Kim Yo-jong, Japonya'nın Kuzey Kore ile ‘yeni bir sayfa açmak için ilk adımı atma niyeti’ olmadığını vurguladı.Japonya'nın tutumunu bir kez daha açıkça anladıklarını kaydeden Kim Yo-jong, "Kuzey Kore Japonya ile irtibata geçmeyi ve görüşmeyi reddediyor" ifadesini kullandı.Öte yandan, Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre Kişida, Kim Yo-jong'un ifadelerine doğrudan cevap vermeyi reddetti.Kişida, Japonya'nın Pyongyang yönetimi ile problemlerin çözülmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.Kuzey Kore, Japonya'nın aralarında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurmuştuKim Yo-jong, 25 Mart'ta, Japonya Başbakanı Kişida'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu bildirmişti.Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinde yeni sayfa açılmasının Tokyo'nun kararına bağlı olduğunu belirten Kim Yo-jong, Japonya ile geçmişlerinin güvensizlik ve yanlış anlaşılmalarla dolu ve bu ilişkinin geliştirilmesinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.Kim Yo-jong, Japonya'nın kaçırma konusunu gündeminde tuttuğu sürece ilişkilerinin gelişemeyeceğini savunmuştu.Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusuKuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri.Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240320/kuzey-kore-lideri-yeni-orta-menzilli-hipersonik-fuzenin-motor-testini-denetledi-1081873380.html
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japonya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo-jong, kişida fumio, diplomasi
japonya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim yo-jong, kişida fumio, diplomasi

Kuzey Kore’den görüşme talep eden Japonya Başbakanı Kişida’ya red

12:37 27.03.2024 (güncellendi: 12:53 27.03.2024)
© AP Photo / Jorge SilvaKim Yo-jong
Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Jorge Silva
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Kuzey Kore, Kim Jong-un ile görüşmek isteyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti.
Yakın zamanda, “Kişida’nın sırf istekte bulundu diye buluşma arzusunun kabul edilmesi ve devlet lideriyle görüşebilmesinin mümkün olmadığını" vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunan Japonya ile görüşmeyeceklerini açıkladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, vatandaşlarının Kuzey Kore tarafından kaçırılması olayını tekrar gündeme getirmesine ilişkin açıklama yaptı.
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, iki ülke ilişkilerinin siyasete konu olmaması gerektiğini belirtti.
Kim Yo-jong, Japonya'nın Kuzey Kore ile ‘yeni bir sayfa açmak için ilk adımı atma niyeti’ olmadığını vurguladı.
Japonya'nın tutumunu bir kez daha açıkça anladıklarını kaydeden Kim Yo-jong, "Kuzey Kore Japonya ile irtibata geçmeyi ve görüşmeyi reddediyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Japonya'nın resmi Kyodo ajansının haberine göre Kişida, Kim Yo-jong'un ifadelerine doğrudan cevap vermeyi reddetti.
Kişida, Japonya'nın Pyongyang yönetimi ile problemlerin çözülmesine yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Kuzey Kore, Japonya'nın aralarında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurmuştu

Kim Yo-jong, 25 Mart'ta, Japonya Başbakanı Kişida'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebinde bulunduğunu bildirmişti.
Kuzey Kore ile Japonya ilişkilerinde yeni sayfa açılmasının Tokyo'nun kararına bağlı olduğunu belirten Kim Yo-jong, Japonya ile geçmişlerinin güvensizlik ve yanlış anlaşılmalarla dolu ve bu ilişkinin geliştirilmesinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.
Kim Yo-jong, Japonya'nın kaçırma konusunu gündeminde tuttuğu sürece ilişkilerinin gelişemeyeceğini savunmuştu.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları konusu

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları, iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri.
Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığını savunuyor. Kuzey Kore'nin söz konusu kişileri, istihbaratçılarına Japonca öğretmeleri ve casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.
Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti.
Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iadesini talep ediyor.
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