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Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi
Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği belirtilirken, Kim Jong-un, yeni orta menzilli... 20.03.2024, Sputnik Türkiye
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Haberde, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nde yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği, katı yakıtla çalışan motorun testini lider Kim'in denetlediği ifade edilerek denemenin başarılı geçtiği aktarıldı.Motor testinin savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.Açıklamalarına yer verilen Kim, motor testi yapılan "silahın kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) kadar değerli olduğunu ve bu sayede düşmanlarına göz dağı verdiklerini" ifade etti.Uzmanlara göre, söz konusu füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD topraklarına kadar ulaşabilir.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmiş, füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğünü aktarmıştı.Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240319/gozdagi-verdi-blinkenin-guney-kore-ziyareti-sirasinda-kuzey-kore-balistik-fuzeleri-atesledi-1081833100.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, hipersonik füze, hipersonik silah, güney kore, pasifik, pasifik okyanusu, abd

Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi

11:55 20.03.2024
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi
Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği belirtilirken, Kim Jong-un, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini yerinde denetledi.
Haberde, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nde yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği, katı yakıtla çalışan motorun testini lider Kim'in denetlediği ifade edilerek denemenin başarılı geçtiği aktarıldı.
Motor testinin savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Açıklamalarına yer verilen Kim, motor testi yapılan "silahın kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) kadar değerli olduğunu ve bu sayede düşmanlarına göz dağı verdiklerini" ifade etti.
Uzmanlara göre, söz konusu füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD topraklarına kadar ulaşabilir.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmiş, füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğünü aktarmıştı.
Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
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