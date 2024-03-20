https://sputniknews.com.tr/20240320/kuzey-kore-lideri-yeni-orta-menzilli-hipersonik-fuzenin-motor-testini-denetledi-1081873380.html

Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi

Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği belirtilirken, Kim Jong-un, yeni orta menzilli... 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T11:55+0300

2024-03-20T11:55+0300

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Haberde, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nde yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği, katı yakıtla çalışan motorun testini lider Kim'in denetlediği ifade edilerek denemenin başarılı geçtiği aktarıldı.Motor testinin savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.Açıklamalarına yer verilen Kim, motor testi yapılan "silahın kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) kadar değerli olduğunu ve bu sayede düşmanlarına göz dağı verdiklerini" ifade etti.Uzmanlara göre, söz konusu füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD topraklarına kadar ulaşabilir.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmiş, füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğünü aktarmıştı.Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.

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