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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
Sputnik Türkiye
Bazı kadın ve erkek öğrencilerin, Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildiği Karabük... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:14+0300
2024-03-27T09:41+0300
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Sosyal medyadaki bir 'itiraf' sayfasında Karabük Üniversitesi’ndeki bazı Türk öğrencilerin siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ya da HIV kaptığı doğrultusundaki iddialar gündeme oturdu.İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtirken; üniversite yetkilileri de yaşananların ardından birtakım tedbirler aldıklarını söyledi. Alınan bazı tedbirler ise dikkati çekti. Yetkililerin aktardığına göre, üniversite 'tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu' getirdi. Ayrıca Üniversite yönetimi, çok sayıda yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığı okula giriş koşullarını da değiştirdi.Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, “Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz” dedi.Üniversite yerleşkesindeki bazı yabancı öğrenciler, söylentilerin kendilerini huzursuz ettiğini belirterek, “Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük’te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, ilişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık, arkadaşız. Beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan, doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/uzmanlar-gizli-tehlikeye-karsi-uyardi-elektronik-sigara-mi-yoksa-normal-sigara-mi-daha-zararli-1082084219.html
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karabük, karabük üniversitesi, rapor, sağlık raporu, son dakika, ösym, sınav, üniversite, üniversite sınavı, hpv, hpv aşısı, hiv, hiv/aids
karabük, karabük üniversitesi, rapor, sağlık raporu, son dakika, ösym, sınav, üniversite, üniversite sınavı, hpv, hpv aşısı, hiv, hiv/aids

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi

09:14 27.03.2024 (güncellendi: 09:41 27.03.2024)
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© Fotoğraf : Karabük Üniversitesi
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Bazı kadın ve erkek öğrencilerin, Afrikalı öğrencilerden cinsel yolla bulaşan HPV ve HIV gibi hastalıklara yakalandığının iddia edildiği Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere 'sağlık raporu' zorunluluğu getirildi. Ayrıca Üniversite yönetimi, çok sayıda yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığı okula giriş koşullarını da değiştirdi.
Sosyal medyadaki bir 'itiraf' sayfasında Karabük Üniversitesi’ndeki bazı Türk öğrencilerin siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ya da HIV kaptığı doğrultusundaki iddialar gündeme oturdu.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Karabük’te bulaşıcı hastalık sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtirken; üniversite yetkilileri de yaşananların ardından birtakım tedbirler aldıklarını söyledi. Alınan bazı tedbirler ise dikkati çekti. Yetkililerin aktardığına göre, üniversite 'tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu' getirdi. Ayrıca Üniversite yönetimi, çok sayıda yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığı okula giriş koşullarını da değiştirdi.
Hürriyet’e bilgi veren üniversite yetkilileri, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili birçok yeni düzenleme getirdiklerini belirterek, “Bu söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024’te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik. Sağlık Kurulu Raporu almayan veya herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyan öğrenciye kayıtlarımızı kapattık. İkinci bir adım ise daha önce yabancı uyruklu öğrenciler aracı şirketler kullanılarak üniversiteye geliyordu. Bu da çeşitli söylentileri beraberinde getiriyordu. Bunun önüne geçmek için artık aracı şirketleri devre dışı bıraktık. ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS sınavında başarılı olan öğrencilerle üniversite tarafından yapılan sınavda başarı gösteren yabancı uyruklu öğrencileri alıyoruz” dedi.
Üniversite yerleşkesindeki bazı yabancı öğrenciler, söylentilerin kendilerini huzursuz ettiğini belirterek, “Böyle bir söylentiyle gündeme gelmemiz bizi üzdü, tedirgin etti. Acaba sokakta, okulda nasıl bir tepki alırız diye korkmaya başladık. Karabük’te bugüne kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, ilişkilerimiz de iyiydi. Türk öğrencilerle hiç sorun yaşamadık, arkadaşız. Beraber maç yapıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Söylentilerin hepsi yalan, doğru olsaydı duyardık. Şimdi bize hastalıklı gibi bakılmasından korkuyoruz” dedi.
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