https://sputniknews.com.tr/20240327/istihbarat-uzmani-anlatti-birinin-yalan-soyledigini-anlamanin-en-basit-yolu-1082083166.html

İstihbarat uzmanı anlattı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

İstihbarat uzmanı anlattı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

Sputnik Türkiye

Güvenlik alanında uzun yıllar hizmet veren ve FBI tarafından eğitilen bir istihbarat görevlisi, yüz ifadelerini okuma konusunda uzmanlaşmış bir şekilde... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T07:30+0300

2024-03-27T07:30+0300

2024-03-27T07:30+0300

yaşam

istihbarat

uzman

yalan

yalan makinesi

yalan ifade

yalan dedektörü

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

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FBI tarafından eğitilmiş, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan Scott Taylor, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi'nde, baş sorgucularla çalıştı ve bu sebeple, 'yaşayan yalan makinası' olarak anılıyor.Scott'a göre, birinin yalan söylediğini gösteren pek çok ipucu olabilir, lakin en belirgin olanları şunlar:1. Gözleri hızlı kırpmaScott Femail'e demecinde, "Dakikada 12 ila 14 kez göz kırparız, ancak stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızı artar" diyor.Zira Scott'a göre insanlar, 'yalan söyledikten hemen sonra daha fazla göz kırpma eğilimine giriyor'. Bu nedenle, bir kişinin yalan söylediğini düşünüyorsanız, özellikle sözlerini bitirdikten sonra gözlerini izlemenizde fayda var.2. Dudak yalamaDudak yalamanın, bir kişinin dürüst olmadığına dair önemli bir işaret olduğunu öne süren Scott, bunu şöyle açıklıyor:3. Zor yutkunmaSert (zor) yutkunma da karşınızdakinin yalan söylediğine dair önemli bir işaret olabilir. Zira yukarıdaki aynı sebeple, ağız kuruluğu durumunda yutkunmak zorlaşabilir.4. Beden hareketleriScott, yalan söyleme reaksiyonunun bilinçaltında oluştuğunu ve bunun da büyük ölçüde insanların 'yüzlerine ve bedenlerine yansıdığını' söylüyor.Scott'a göre, yalan söyleyen insanların çene, karın ve kasık gibi vücutlarının belirli bölgelerini koruyan lifleri kasılıyor. Dolayısıyla, yalan söyleyen insanlarda "vücudun hafifçe yana kayması" ya da "çenenin yana yatırılması" bunun işareti...5. Zorlama bir dilFBI uzmanına göre, "Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır." Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda 'yüzde 100 eminim' ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur.Scott, bu bağlamda, "Bu insanlar anlatmak yerine satıyorlar, bu yüzden size bazı ek dolgu malzemeleri veriyorlar, çünkü 'daha ikna edici olmak' istiyorlar" diyor.Cumhuriyet'te yer alan haberde Taylor'a göre, kişilerin yalan söylediğine işaret edebilecek diğer işaretler ise şunlar:6. Vücut dili işaretleri7. Üslüp işaretleri'Biliyorsun' gibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması, duruma göre, karşınızdakinin yalan söylediğine işaret edebilir.

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