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İstihbarat uzmanı anlattı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
İstihbarat uzmanı anlattı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu
Sputnik Türkiye
Güvenlik alanında uzun yıllar hizmet veren ve FBI tarafından eğitilen bir istihbarat görevlisi, yüz ifadelerini okuma konusunda uzmanlaşmış bir şekilde... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T07:30+0300
2024-03-27T07:30+0300
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istihbarat
uzman
yalan
yalan makinesi
yalan ifade
yalan dedektörü
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FBI tarafından eğitilmiş, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan Scott Taylor, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi'nde, baş sorgucularla çalıştı ve bu sebeple, 'yaşayan yalan makinası' olarak anılıyor.Scott'a göre, birinin yalan söylediğini gösteren pek çok ipucu olabilir, lakin en belirgin olanları şunlar:1. Gözleri hızlı kırpmaScott Femail'e demecinde, "Dakikada 12 ila 14 kez göz kırparız, ancak stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızı artar" diyor.Zira Scott'a göre insanlar, 'yalan söyledikten hemen sonra daha fazla göz kırpma eğilimine giriyor'. Bu nedenle, bir kişinin yalan söylediğini düşünüyorsanız, özellikle sözlerini bitirdikten sonra gözlerini izlemenizde fayda var.2. Dudak yalamaDudak yalamanın, bir kişinin dürüst olmadığına dair önemli bir işaret olduğunu öne süren Scott, bunu şöyle açıklıyor:3. Zor yutkunmaSert (zor) yutkunma da karşınızdakinin yalan söylediğine dair önemli bir işaret olabilir. Zira yukarıdaki aynı sebeple, ağız kuruluğu durumunda yutkunmak zorlaşabilir.4. Beden hareketleriScott, yalan söyleme reaksiyonunun bilinçaltında oluştuğunu ve bunun da büyük ölçüde insanların 'yüzlerine ve bedenlerine yansıdığını' söylüyor.Scott'a göre, yalan söyleyen insanların çene, karın ve kasık gibi vücutlarının belirli bölgelerini koruyan lifleri kasılıyor. Dolayısıyla, yalan söyleyen insanlarda "vücudun hafifçe yana kayması" ya da "çenenin yana yatırılması" bunun işareti...5. Zorlama bir dilFBI uzmanına göre, "Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır." Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda 'yüzde 100 eminim' ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur.Scott, bu bağlamda, "Bu insanlar anlatmak yerine satıyorlar, bu yüzden size bazı ek dolgu malzemeleri veriyorlar, çünkü 'daha ikna edici olmak' istiyorlar" diyor.Cumhuriyet'te yer alan haberde Taylor'a göre, kişilerin yalan söylediğine işaret edebilecek diğer işaretler ise şunlar:6. Vücut dili işaretleri7. Üslüp işaretleri'Biliyorsun' gibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması, duruma göre, karşınızdakinin yalan söylediğine işaret edebilir.
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yalan söyleme hastalığı nedir, birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır, birinin yalan söylediğini nasıl anlarsın, birinin yalan söylediğini nasıl anlarız beden dili, birinin yalan söylediğini nasıl anlarız, birinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız, yalan makinesi
yalan söyleme hastalığı nedir, birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır, birinin yalan söylediğini nasıl anlarsın, birinin yalan söylediğini nasıl anlarız beden dili, birinin yalan söylediğini nasıl anlarız, birinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız, yalan makinesi

İstihbarat uzmanı anlattı: Birinin yalan söylediğini anlamanın en basit yolu

07:30 27.03.2024
© AAYalan
Yalan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
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Güvenlik alanında uzun yıllar hizmet veren ve FBI tarafından eğitilen bir istihbarat görevlisi, yüz ifadelerini okuma konusunda uzmanlaşmış bir şekilde, birinin size yalan söylediğini anlamanın basit yöntemlerini anlattı. Peki, birinin yalan söylediği nasıl anlaşılır?
FBI tarafından eğitilmiş, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan Scott Taylor, ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi'nde, baş sorgucularla çalıştı ve bu sebeple, 'yaşayan yalan makinası' olarak anılıyor.
Scott'a göre, birinin yalan söylediğini gösteren pek çok ipucu olabilir, lakin en belirgin olanları şunlar:

1. Gözleri hızlı kırpma

Scott Femail'e demecinde, "Dakikada 12 ila 14 kez göz kırparız, ancak stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızı artar" diyor.
Zira Scott'a göre insanlar, 'yalan söyledikten hemen sonra daha fazla göz kırpma eğilimine giriyor'. Bu nedenle, bir kişinin yalan söylediğini düşünüyorsanız, özellikle sözlerini bitirdikten sonra gözlerini izlemenizde fayda var.

2. Dudak yalama

Dudak yalamanın, bir kişinin dürüst olmadığına dair önemli bir işaret olduğunu öne süren Scott, bunu şöyle açıklıyor:
"İnsanlar yalan söylediklerinde stres hormonu olan kortizol salgılarlar. Bu hormon, tükürük salgılarını yavaşlatır, ağzı ve dudakları kurutur. Dolayısıyla insanlarda, 'kuruyan dudaklarını yalama eğilimi' oluşur..."

3. Zor yutkunma

Sert (zor) yutkunma da karşınızdakinin yalan söylediğine dair önemli bir işaret olabilir. Zira yukarıdaki aynı sebeple, ağız kuruluğu durumunda yutkunmak zorlaşabilir.

4. Beden hareketleri

Scott, yalan söyleme reaksiyonunun bilinçaltında oluştuğunu ve bunun da büyük ölçüde insanların 'yüzlerine ve bedenlerine yansıdığını' söylüyor.
Scott'a göre, yalan söyleyen insanların çene, karın ve kasık gibi vücutlarının belirli bölgelerini koruyan lifleri kasılıyor. Dolayısıyla, yalan söyleyen insanlarda "vücudun hafifçe yana kayması" ya da "çenenin yana yatırılması" bunun işareti...

5. Zorlama bir dil

FBI uzmanına göre, "Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır." Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda 'yüzde 100 eminim' ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur.
Scott, bu bağlamda, "Bu insanlar anlatmak yerine satıyorlar, bu yüzden size bazı ek dolgu malzemeleri veriyorlar, çünkü 'daha ikna edici olmak' istiyorlar" diyor.
Cumhuriyet'te yer alan haberde Taylor'a göre, kişilerin yalan söylediğine işaret edebilecek diğer işaretler ise şunlar:

6. Vücut dili işaretleri

Yüze dokunmak
Yüzün kızarması
Dudakları sıkıştırmak
Vücudu veya çeneyi hafifçe eğmek

7. Üslüp işaretleri

'Biliyorsun' gibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması, duruma göre, karşınızdakinin yalan söylediğine işaret edebilir.
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