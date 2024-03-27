https://sputniknews.com.tr/20240327/volkan-bahcekapili-ile-bosandiklari-soylenmisti-buse-terim-iddialari-dogrulayarak-nedenini-acikladi-1082082808.html

Volkan Bahçekapılı ile boşandıkları söylenmişti: Buse Terim iddiaları doğrulayarak nedenini açıkladı

Volkan Bahçekapılı ile boşandıkları söylenmişti: Buse Terim iddiaları doğrulayarak nedenini açıkladı

Sputnik Türkiye

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği iş insanı Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı. Boşanma nedenini sosyal... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T07:09+0300

2024-03-27T07:09+0300

2024-03-27T07:09+0300

yaşam

buse terim

volkan bahçekapılı

ayrılık

ayrılık anlaşması

boşanma

boşanma davası

boşanmak

fatih terim

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Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim çifti, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası dün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Mahkeme tarafları dinledikten sonra ‘evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle’ çiftin boşanmasına karar verdi. İddiaya göre Volkan Bahçekapılı’nın eşini aldattığını öğrenen Buse Terim bu kararı aldı.Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişti. Çift 2 Şubat tarihinde “Birbirini çok seven kapı gıcırtısına oynayan o çift” notuyla romantik anlarını paylaşmıştı, 55 gün sonra bugün Terim ve Bahçekapılı çifti yollarını ayırdı.Sosyal medyadan duyurduBoşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:

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