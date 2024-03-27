https://sputniknews.com.tr/20240327/volkan-bahcekapili-ile-bosandiklari-soylenmisti-buse-terim-iddialari-dogrulayarak-nedenini-acikladi-1082082808.html
Volkan Bahçekapılı ile boşandıkları söylenmişti: Buse Terim iddiaları doğrulayarak nedenini açıkladı
Volkan Bahçekapılı ile boşandıkları söylenmişti: Buse Terim iddiaları doğrulayarak nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği iş insanı Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı. Boşanma nedenini sosyal... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T07:09+0300
2024-03-27T07:09+0300
2024-03-27T07:09+0300
yaşam
buse terim
volkan bahçekapılı
ayrılık
ayrılık anlaşması
boşanma
boşanma davası
boşanmak
fatih terim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082082654_0:0:423:239_1920x0_80_0_0_fce44817acbb04100c2fb76ac66baa0d.png
Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim çifti, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası dün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Mahkeme tarafları dinledikten sonra ‘evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle’ çiftin boşanmasına karar verdi. İddiaya göre Volkan Bahçekapılı’nın eşini aldattığını öğrenen Buse Terim bu kararı aldı.Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişti. Çift 2 Şubat tarihinde “Birbirini çok seven kapı gıcırtısına oynayan o çift” notuyla romantik anlarını paylaşmıştı, 55 gün sonra bugün Terim ve Bahçekapılı çifti yollarını ayırdı.Sosyal medyadan duyurduBoşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240326/ozkan-ugurun-esinden-mazhar-ve-fuata-biraz-durun-1082076565.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082082654_48:0:381:250_1920x0_80_0_0_68930f75ca80393014ee03ce2162e458.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
buse terim boşandı mı, buse terim aldatıldı mı, buse terim aldatma, volkan bahçekapılı sevgilisi, volkan bahçekapılı metresi, volkan bahçekapılı boşanma, volkan bahçekapılı buse terimi aldattı mı, volkan bahçekapılı seçil erzan, buse terim boşanıyor, buse terim volkan bahçekapılı, buse terim boşanıyor mu, buse terim boşandı mı
buse terim boşandı mı, buse terim aldatıldı mı, buse terim aldatma, volkan bahçekapılı sevgilisi, volkan bahçekapılı metresi, volkan bahçekapılı boşanma, volkan bahçekapılı buse terimi aldattı mı, volkan bahçekapılı seçil erzan, buse terim boşanıyor, buse terim volkan bahçekapılı, buse terim boşanıyor mu, buse terim boşandı mı
Volkan Bahçekapılı ile boşandıkları söylenmişti: Buse Terim iddiaları doğrulayarak nedenini açıkladı
Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği iş insanı Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdı. Boşanma nedenini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Buse Terim, 'mahremiyetine saygı duyulması' çağrısında bulundu.
Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim çifti, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası dün İstanbul Beykoz 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Mahkeme tarafları dinledikten sonra ‘evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle’ çiftin boşanmasına karar verdi. İddiaya göre Volkan Bahçekapılı’nın eşini aldattığını öğrenen Buse Terim bu kararı aldı.
Geçen aylarda sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı’nın ayrılacakları iddia edilmiş ancak daha sonra çift evliliklerine bir şans daha vermişti. Çift 2 Şubat tarihinde “Birbirini çok seven kapı gıcırtısına oynayan o çift” notuyla romantik anlarını paylaşmıştı, 55 gün sonra bugün Terim ve Bahçekapılı çifti yollarını ayırdı.
Boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz"