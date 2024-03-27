https://sputniknews.com.tr/20240327/ikinci-el-arac-piyasasinda-uzman-isim-kritik-tarihi-verdi-fiyatlar-ani-sekilde-yukselecek-1082091514.html
İkinci el araç piyasasında uzman isim kritik tarihi verdi: 'Fiyatlar ani şekilde yükselecek'
İkinci el araç piyasasında uzman isim kritik tarihi verdi: 'Fiyatlar ani şekilde yükselecek'
Sputnik Türkiye
İkinci el piyasasında bir süredir yaşanan durgunluk sonrası fiyat tablosu terse dönüyor. Sektör temsilcileri seçimler sonrası işaret ederek ikinci el araçlarda... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T12:31+0300
2024-03-27T12:31+0300
2024-03-27T12:31+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
ikinci el
araç
otomobil
otomotiv
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Döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Koç Otomotiv'in Yönetim kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin başladığını, seçim sonrasında özellikle Mayıs ayında fiyatların ani şekilde yükseleceğini belirtti.Koç, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararının ardından birçok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını söyledi.'Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız'Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasına da etki edeceğini belirten Koç, birçok otomobil firmasının üretimini durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Ayrıca Koç, "Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerdeikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek, sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" diye uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20240326/yeni-duzenleme-yolda-b-sinifi-ehliyetle-kullanilabilecek-modeller-1082043654.html
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ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ikinci el, araç, otomobil, otomotiv
ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ikinci el, araç, otomobil, otomotiv
İkinci el araç piyasasında uzman isim kritik tarihi verdi: 'Fiyatlar ani şekilde yükselecek'
İkinci el piyasasında bir süredir yaşanan durgunluk sonrası fiyat tablosu terse dönüyor. Sektör temsilcileri seçimler sonrası işaret ederek ikinci el araçlarda da ani fiyat artışlarının yaşanacağını kaydetti.
Döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Koç Otomotiv'in Yönetim kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin başladığını, seçim sonrasında özellikle Mayıs ayında fiyatların ani şekilde yükseleceğini belirtti.
Koç, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararının ardından birçok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını söyledi.
'Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız'
Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasına da etki edeceğini belirten Koç, birçok otomobil firmasının üretimini durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Ayrıca Koç, "Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerdeikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek, sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" diye uyardı.