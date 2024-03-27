https://sputniknews.com.tr/20240327/ikinci-el-arac-piyasasinda-uzman-isim-kritik-tarihi-verdi-fiyatlar-ani-sekilde-yukselecek-1082091514.html

İkinci el araç piyasasında uzman isim kritik tarihi verdi: 'Fiyatlar ani şekilde yükselecek'

İkinci el araç piyasasında uzman isim kritik tarihi verdi: 'Fiyatlar ani şekilde yükselecek'

Sputnik Türkiye

İkinci el piyasasında bir süredir yaşanan durgunluk sonrası fiyat tablosu terse dönüyor. Sektör temsilcileri seçimler sonrası işaret ederek ikinci el araçlarda... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T12:31+0300

2024-03-27T12:31+0300

2024-03-27T12:31+0300

ekonomi

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

ikinci el

araç

otomobil

otomotiv

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Döviz kurlarındaki artış sonrası 1 Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Koç Otomotiv'in Yönetim kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada hareketliliğin başladığını, seçim sonrasında özellikle Mayıs ayında fiyatların ani şekilde yükseleceğini belirtti.Koç, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararının ardından birçok insanın araçlarını satarak parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını söyledi.'Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız'Sıfır otomobil piyasasında dünyada yaşanan gelişmelerin ikinci el piyasasına da etki edeceğini belirten Koç, birçok otomobil firmasının üretimini durdurduğuna ve sınırlandırdığına dikkat çekti. Ayrıca Koç, "Bu sınırlı üretim önümüzdeki günlerdeikinci el fiyatlarını oldukça yükseltecek, sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" diye uyardı.

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