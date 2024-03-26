https://sputniknews.com.tr/20240326/yeni-duzenleme-yolda-b-sinifi-ehliyetle-kullanilabilecek-modeller-1082043654.html
Yeni düzenleme yolda: B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek modeller hangileri olacak?
Yeni düzenleme yolda: B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek modeller hangileri olacak?
Sputnik Türkiye
TBMM'ye sunulan bir düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücülerin 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T06:29+0300
2024-03-26T06:29+0300
2024-03-26T06:30+0300
ekonomi
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Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. 2024 yılının ilk aylarında kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor.B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan araçları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir hale getirmesi, yetkilileri ek maddeleri kabul etmek için ikna etmiş gözüküyor. İddialara göre yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, herhangi bir sürücü kursundan 'motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması' şartıyla A2 sınıfı motorları da kullanabilecekler.A2 ehliyet ile iki tekerlekli motosikletler için 35 kW, üç tekerlekli motosikletler için de 15 kW sınırı bulunuyor. Bu ehliyet sınıfında kullanılabilecek olan motosikletlerin kW/kg oranının 0.2'yi geçmemesi gerekiyor. Öte yandan bu ehliyet kategorisinde herhangi bir silindir hacmi limiti bulunmuyor.İddiaların doğru çıkması durumunda motosiklet pazarında daha fazla hareketlilik görmek mümkün olabilecek. Talebin artması ile birlikte motosiklet pazarındaki fiyatların daha yukarı çıkmasına da muhtemel gözle bakılıyor.A2 ehliyet nedir?A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.B sınıfı ehliyet nedir? B sınıfı ehliyet, ehliyet sahiplerine otomobil ve kamyonet kullanabilme yetkisi verirler. Sürücü adayları B sınıfı ehliyet aldıktan sonra azami yük ağırlığı 4 bin 250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanma hakkı elde ederler.B1 sınıfı ehliyet nedir? Bu ehliyet tipi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen, yük taşımak için kullanılan araçlarda ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen 4 tekerlekli motosikletleri kullanma hakkı tanır.
https://sputniknews.com.tr/20240313/ehliyeti-olanlara-yenileme-uyarisi-15-tl-odemeyenlere-12-bin-tl-ceza-1081641532.html
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a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
a2 ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet nedir, b1 sınıfı ehliyet nedir, b sınıfı ehliyet motor, b sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor, b sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, b sınıfı ehliyet motor kullanımı
Yeni düzenleme yolda: B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek modeller hangileri olacak?
06:29 26.03.2024 (güncellendi: 06:30 26.03.2024)
TBMM'ye sunulan bir düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücülerin 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave ehliyet alma zorunlulukları ortadan kalkmıştı. İddialara göre B sınıfı ehliyetin kapsamı bir kez daha genişletilerek daha fazla araca erişim sunulacak. Peki, B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek modeller ne?
Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. 2024 yılının ilk aylarında kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor.
B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan araçları kullanarak şehir içi ulaşımlarını daha pratik ve ekonomik bir hale getirmesi, yetkilileri ek maddeleri kabul etmek için ikna etmiş gözüküyor. İddialara göre yeni düzenleme ile birlikte, B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, herhangi bir sürücü kursundan 'motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması' şartıyla A2 sınıfı motorları da kullanabilecekler.
A2 ehliyet ile iki tekerlekli motosikletler için 35 kW, üç tekerlekli motosikletler için de 15 kW sınırı bulunuyor. Bu ehliyet sınıfında kullanılabilecek olan motosikletlerin kW/kg oranının 0.2'yi geçmemesi gerekiyor. Öte yandan bu ehliyet kategorisinde herhangi bir silindir hacmi limiti bulunmuyor.
İddiaların doğru çıkması durumunda motosiklet pazarında daha fazla hareketlilik görmek mümkün olabilecek. Talebin artması ile birlikte motosiklet pazarındaki fiyatların daha yukarı çıkmasına da muhtemel gözle bakılıyor.
A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.
B sınıfı ehliyet, ehliyet sahiplerine otomobil ve kamyonet kullanabilme yetkisi verirler. Sürücü adayları B sınıfı ehliyet aldıktan sonra azami yük ağırlığı 4 bin 250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanma hakkı elde ederler.
Bu ehliyet tipi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen, yük taşımak için kullanılan araçlarda ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen 4 tekerlekli motosikletleri kullanma hakkı tanır.