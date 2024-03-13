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https://sputniknews.com.tr/20240313/ehliyeti-olanlara-yenileme-uyarisi-15-tl-odemeyenlere-12-bin-tl-ceza-1081641532.html
Ehliyeti olanlara 'yenileme' uyarısı: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Ehliyeti olanlara 'yenileme' uyarısı: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. duyurulan bilgilere göre, 2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu tutulurken, kurala... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T06:02+0300
2024-03-13T06:02+0300
ekonomi
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ödeme
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B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı geldi. 2016 yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, işlem süresi içinde harekete geçmeyen sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, özellikle 15 TL olan yenileme ücretini ödemezlerse 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekiyor?Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.
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ehliyet, ödeme, yenileme, e-devlet, e-devlet kapısı
ehliyet, ödeme, yenileme, e-devlet, e-devlet kapısı

Ehliyeti olanlara 'yenileme' uyarısı: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza

06:02 13.03.2024
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
© AA
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B sınıfı ehliyet yenileme süresi için uyarı geldi. duyurulan bilgilere göre, 2016 öncesi alınan B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu tutulurken, kurala uymayan sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak. Sürücüler, 15 TL'lik ödeme yapmayı ihmal ettikleri takdirde 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemek zorunda kalacaklar.
B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı geldi. 2016 yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenilenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, işlem süresi içinde harekete geçmeyen sürücüler için 2025 yılında ağır para cezaları uygulanacak.
Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, özellikle 15 TL olan yenileme ücretini ödemezlerse 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekiyor?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:
Kimlik kartı veya pasaport
Güncel biometrik fotoğraf
Geçerli bir sağlık raporu
Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)
Mevcut ehliyet
Adli sicil kaydı
Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)
Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.
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