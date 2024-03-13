https://sputniknews.com.tr/20240313/2024-kredi-kartina-sikilasma-duzenlemesi-neleri-iceriyor-1081641337.html
Kredi kartına sıkılaşma düzenlemesi neleri içeriyor?
Kredi kartına sıkılaşma düzenlemesi neleri içeriyor?
Sputnik Türkiye
kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı sinyali önceden verilmişti. Kredi kartlarında beklenen düzenlemede ilk adım atıldı. Kredi kartından nakit... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-13T05:50+0300
2024-03-13T05:50+0300
2024-03-13T06:05+0300
ekonomi
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Ekonomide sıkılaştırma adımları devam ediyor. TCMB’nin faiz artırımları sonrası bir hamle de bankalardan geldi. Dünya gazetesinin haberine göre, bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.Kredi kartı nakit avans taksit sayısı kaç oldu?Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.Taksitli nakit avans kullanımında faiz şuanda aylık bazda yüzde 4.42 seviyesinde. Bankalar nakit avansta taksit sayısı limitini 3’e düşürdü. Bankalar geçen ay kredi kartından nakit avansa 12 aya kadar taksit yapıyordu.Kredi kartı limitleri 3'e düşürüldüNakit avansa yapılan düzenlemenin yanı sıra kredi kartı taksit sınırı 12’den 3’e düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Kredi kartı harcamalarında yeni rekorMerkez Bankası verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262.2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9.6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi. Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15.6 milyar TL artış ile 83.4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti. İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139.5 artış ile yükselişe devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20240313/ehliyeti-olanlara-yenileme-uyarisi-15-tl-odemeyenlere-12-bin-tl-ceza-1081641532.html
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, nakit avans sınırı, kredi kartı taksit sayısı, kredi kartı nakit avans
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, nakit avans sınırı, kredi kartı taksit sayısı, kredi kartı nakit avans
Kredi kartına sıkılaşma düzenlemesi neleri içeriyor?
05:50 13.03.2024 (güncellendi: 06:05 13.03.2024)
kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı sinyali önceden verilmişti. Kredi kartlarında beklenen düzenlemede ilk adım atıldı. Kredi kartından nakit avans limitleri yüzde 25 ile sınırlandırılırken taksit sınırı 12’den 3’e düşürüldü.
Ekonomide sıkılaştırma adımları devam ediyor. TCMB’nin faiz artırımları sonrası bir hamle de bankalardan geldi. Dünya gazetesinin haberine göre, bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.
Kredi kartı nakit avans taksit sayısı kaç oldu?
Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.
Taksitli nakit avans kullanımında faiz şuanda aylık bazda yüzde 4.42 seviyesinde. Bankalar nakit avansta taksit sayısı limitini 3’e düşürdü. Bankalar geçen ay kredi kartından nakit avansa 12 aya kadar taksit yapıyordu.
Kredi kartı limitleri 3'e düşürüldü
Nakit avansa yapılan düzenlemenin yanı sıra kredi kartı taksit sınırı 12’den 3’e düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262.2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9.6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi. Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15.6 milyar TL artış ile 83.4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti. İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139.5 artış ile yükselişe devam etti.