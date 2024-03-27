https://sputniknews.com.tr/20240327/ibb-duyurdu-elektrikli-metrobusler-1-nisanda-test-surusune-basliyor-1082103632.html
İBB duyurdu: Elektrikli metrobüsler 1 Nisan'da test sürüşüne başlıyor
İBB duyurdu: Elektrikli metrobüsler 1 Nisan'da test sürüşüne başlıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da elektrikli metrobüsler 1 Nisan itibarıyla test sürüşüne başlayacak. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T14:36+0300
2024-03-27T14:36+0300
2024-03-27T14:36+0300
yaşam
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metrobüs
elektrikli araç
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.420 yolcu kapasiteliDizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20240312/ankarada-metrobus-donemi-basliyor-ilk-adimi-attik-1081622509.html
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istanbul elektrikli metrobüs,elektrikli metrobüs,istanbul ulaşım
istanbul elektrikli metrobüs,elektrikli metrobüs,istanbul ulaşım
İBB duyurdu: Elektrikli metrobüsler 1 Nisan'da test sürüşüne başlıyor
İstanbul'da elektrikli metrobüsler 1 Nisan itibarıyla test sürüşüne başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.
Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.
Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.
Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.
Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.