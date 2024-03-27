https://sputniknews.com.tr/20240327/ibb-duyurdu-elektrikli-metrobusler-1-nisanda-test-surusune-basliyor-1082103632.html

İBB duyurdu: Elektrikli metrobüsler 1 Nisan'da test sürüşüne başlıyor

İBB duyurdu: Elektrikli metrobüsler 1 Nisan'da test sürüşüne başlıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da elektrikli metrobüsler 1 Nisan itibarıyla test sürüşüne başlayacak. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T14:36+0300

2024-03-27T14:36+0300

2024-03-27T14:36+0300

yaşam

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metrobüs

elektrikli araç

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.420 yolcu kapasiteliDizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

https://sputniknews.com.tr/20240312/ankarada-metrobus-donemi-basliyor-ilk-adimi-attik-1081622509.html

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istanbul elektrikli metrobüs,elektrikli metrobüs,istanbul ulaşım