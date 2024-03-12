Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor: 'İlk adımı attık'
16:33 12.03.2024 (güncellendi: 16:43 12.03.2024)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara metrobüs
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek metrobüs hattında test sürüşlerine başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız” açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent, Ulus ve Karapürçek arasında yolculuk süresini azaltacak yüksek kapasiteli elektrikli metrobüs (e-BRT) dönemini başlatmaya hazırlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü söz konusu güzergahta test sürüşlerine başladı.
Metrobüs hattında başlayan test sürüşleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık…— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 12, 2024
Yenikent - Ulus - Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık.
Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız. pic.twitter.com/v05ASeC4Zn
Test sürüşleri gerçekleştirilen metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Dr. Taylan Engin ise şunları ifade etti:
“Bu araç 25 metre uzunluğunda. Şu an diesel olan aracın testini yapıyoruz. Projemizde elektrikli bir sistem tasarladık. Ancak aracı ve aracın kapasitesini test etmek adına bu aracı kullandık. Bu aracın en büyük özelliği teknolojik donanımın yenilenmiş olması ve aynı zamanda yolcu kapasitesinin yüksek olması. Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek’e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT sistemini kullanacağız. Şu an proje aşamasında aracı yolcularımızla test ediyoruz ve onların şikâyet ve memnuniyetlerini alıyoruz. Umarım Ankara’ya güzel bir yüksek kapasiteli taşıma hizmeti daha kazandırmış olacağız.”
Ne zaman kullanılacak?
Şu anda 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek.
İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak olan e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin kişiye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı, Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.
Özellikleri neler?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında yer alan bilgiye göre E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak.
Çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek.
Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak