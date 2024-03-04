https://sputniknews.com.tr/20240304/metrobus-duraginda-yuruyen-merdiven-kazasi-uzerindekiler-asagi-savruldu-yaralilar-var-1081361595.html

Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası: Üzerindekiler aşağı savruldu, 3 kişi yaralandı

Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası: Üzerindekiler aşağı savruldu, 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu merdivendekiler aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T17:43+0300

2024-03-04T17:43+0300

2024-03-04T17:54+0300

türkiye

yürüyen merdiven

metrobüs

mecidiyeköy

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Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Yürüyen merdivenin durması sonucu üzerindekiler dengesini kaybederek aşağı savruldu. Olayda Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231230/yuruyen-merdiven-ters-yonde-hareket-edince-5-kisi-yaralandi-1079201138.html

türkiye

mecidiyeköy

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yürüyen merdiven, metrobüs, mecidiyeköy