https://sputniknews.com.tr/20240304/metrobus-duraginda-yuruyen-merdiven-kazasi-uzerindekiler-asagi-savruldu-yaralilar-var-1081361595.html
Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası: Üzerindekiler aşağı savruldu, 3 kişi yaralandı
Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası: Üzerindekiler aşağı savruldu, 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu merdivendekiler aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T17:43+0300
2024-03-04T17:43+0300
2024-03-04T17:54+0300
türkiye
yürüyen merdiven
metrobüs
mecidiyeköy
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Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Yürüyen merdivenin durması sonucu üzerindekiler dengesini kaybederek aşağı savruldu. Olayda Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231230/yuruyen-merdiven-ters-yonde-hareket-edince-5-kisi-yaralandi-1079201138.html
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yürüyen merdiven, metrobüs, mecidiyeköy
yürüyen merdiven, metrobüs, mecidiyeköy
Metrobüs durağında yürüyen merdiven kazası: Üzerindekiler aşağı savruldu, 3 kişi yaralandı
17:43 04.03.2024 (güncellendi: 17:54 04.03.2024)
Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu merdivendekiler aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven bilinmeyen bir nedenle aniden durdu. Yürüyen merdivenin durması sonucu üzerindekiler dengesini kaybederek aşağı savruldu.
Olayda Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı.