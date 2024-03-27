https://sputniknews.com.tr/20240327/grup-destanin-solisti-suc-duyurusunda-bulundu-surekli-chp-tarafindan-suistimal-ediliyorum-1082088037.html

Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu: 'Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum'

Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu: 'Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum'

Sputnik Türkiye

Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T11:07+0300

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Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'den şikayetçi oldu.Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Akgün, belediyenin bir organizasyonunda izinsiz olarak 'Ata Barı' şarkısını seslendirince şikâyetçi olan Balcı, "Kusura bakmayın size ulaşamadık. 'Bir konser yapıp bu işi halledelim' dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz" dedi.Balcı, "Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" ifadesini kullandı.

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