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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu: 'Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum'
Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu: 'Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum'
Sputnik Türkiye
Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'den şikayetçi oldu.Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Akgün, belediyenin bir organizasyonunda izinsiz olarak 'Ata Barı' şarkısını seslendirince şikâyetçi olan Balcı, "Kusura bakmayın size ulaşamadık. 'Bir konser yapıp bu işi halledelim' dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz" dedi.Balcı, "Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" ifadesini kullandı.
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seçim, grup destan, şarkı, telif, müzik, chp, büyükçekmece
seçim, grup destan, şarkı, telif, müzik, chp, büyükçekmece

Grup Destan'ın solisti suç duyurusunda bulundu: 'Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum'

11:07 27.03.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
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Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu.
Grup Destan'ın solisti Mehmet Hakan Balcı, CHP'den şikayetçi oldu.
Balcı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ve Başkanı Hasan Akgün hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Akgün, belediyenin bir organizasyonunda izinsiz olarak 'Ata Barı' şarkısını seslendirince şikâyetçi olan Balcı, "Kusura bakmayın size ulaşamadık. 'Bir konser yapıp bu işi halledelim' dediler. Daha çok sinirlendim, biz dilenci değiliz" dedi.
Balcı, "Bu emek hırsızlığı, dolandırıcılık. Sürekli CHP tarafından suistimal ediliyorum" ifadesini kullandı.
Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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