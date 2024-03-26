https://sputniknews.com.tr/20240326/chp-genel-baskani-ozel-demirtasin-secimlere-yonelik-aciklama-yapmasini-beklemiyorum-1082048056.html

CHP Genel Başkanı Özel: Demirtaş'ın seçimlere yönelik açıklama yapmasını beklemiyorum

CHP Genel Başkanı Özel: Demirtaş'ın seçimlere yönelik açıklama yapmasını beklemiyorum

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yaparak seçime yönelik hamle yapacağını falan... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T09:53+0300

2024-03-26T09:53+0300

2024-03-26T09:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

chp

ekrem imamoğlu

dem parti

recep tayyip erdoğan

para

gökhan zan

hatay

selahattin demirtaş

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Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Özel, yerel seçim çalışmalarına değinerek, Hatay dışındaki illerde rahat olduklarını söyledi.TİP'in, Gökhan Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını çektiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:Yerel seçimlere CHP'nin tek başına girdiğini belirten Özel, "Geçen yerel seçimde HDP'nin kayıtsız şartsız bir desteği vardı, AK Parti'ye kaybettirmek üzere. Bunun üstüne 'Biz her şeyi tek başımıza başardık.' dersem, yanlış yapmış olurum. Biz bir Türkiye ittifakı çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Bu aşamada bir ittifak ve diyalog ortamı olmadığını vurgulayan Özel, "Partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifakı olur. Yani seçmen 'Göz göre göre AK Parti kazanacağına, burada kimin avantajlı olduğunu görüyorum, ben doğrusunu yapacağım.' diyebilir." değerlendirmesini yaptı.Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasıEdirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasına ilişkin Özel, şunları söyledi:'İzmir, İstanbul, Ankara'da büyük mitingler yapmayacağız'Türkiye'nin en büyük üç şehrinde büyük miting yapmadıkları eleştirisine ilişkin Özel, "Biz İzmir, İstanbul, Ankara'da büyük mitingler yapmayacağız. Geçmişte de bu çok tartışıldı. İzmir Gündoğdu Meydanı'na 30 ilçeden otobüslerle insanları doldurup getirip orada bir miting yapmak bir çok maliyetli bir iş, iki örgütler birkaç gün o işle uğraşıyor." dedi.İzmir'de 20 ilçede etkinlik, 16'sında miting yaptığını aktaran Özel, etkinlik sayısını 24'e, miting sayısını 20'ye çıkarmayı planladıklarını bildirdi.İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Genç'in CHP'den tekrar aday gösterilmemesi üzerine bağımsız aday olmasına açıklık getiren Özel, anketlere göre Sarıyer'de bir değişim talebi olduğu için Genç'i tekrar aday göstermediklerini söyledi.Para sayma görüntüsüÖzgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin şunları anlattı:"Paranın elden verilmesinde sorun görüyor musun?" sorusuna Özel, "Türkiye'de bütün gayrimenkul satışlarında maalesef satın alan, satıcının şartlarına uymak zorunda kalıyor. Satıcı, 'Ben başka türlü satmıyorum, şu kadarını peşin, şu kadarını kapora' dediğinde ona uyuyorsunuz. Baktığınızda bugün Cumhuriyet Halk Partisinin buna uymak yerine bir başka binaya yönelmesi doğru olurdu." diye cevap verdi.CHP'nin almak istediği il binasını satan kişinin AK Partili olduğunu, para sayma görüntülerini de kayıt altına almak ve vergi kaçırmak için parayı nakit istediğini öne süren Özel, bu görüntülerin "CHP kurultayının rüşvet görüntüleri" diye siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi.

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özgür özel, chp, ekrem imamoğlu, dem parti, recep tayyip erdoğan, para, gökhan zan, hatay, selahattin demirtaş