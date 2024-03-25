Erdoğan: Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin
16:36 25.03.2024 (güncellendi: 17:01 25.03.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Büyük Ankara Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı.
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Erdoğan Çorum mitinginde "Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum’da düzenlenen mitingde konuştu:
Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız
Cumhuriyet mitingleri adı altında yapılan darbe çağrılarını çok iyi biliyoruz
Son on yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olurdu.
Milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık.
Şimdi bu ara çıkardılar bir şey emeklinin maaşlarını artıralım . İşte söylüyorum yüzde elliye varan artışlar yaptık. Bayram ikramiyelerinin yüzde elli artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çözüm yollarını devreye aldık.
Enflasyonda hızlı düşüş olacak. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demek, pastanın büyümesi ile imkanlarımız genişleyecek, 85 milyon istifade edecek. Kelebek ömürlü geçici rahatlamadan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz.
Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin.
Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil. Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden gelip gittiğini açıklayamadıkları dolar, avro balyalarıyla 6-7 kişi kule yapıyorlar