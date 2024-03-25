Erdoğan: Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin

Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız

Cumhuriyet mitingleri adı altında yapılan darbe çağrılarını çok iyi biliyoruz Cumhuriyet mitingleri adı altında yapılan darbe çağrılarını çok iyi biliyoruz

Son on yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olurdu. Son on yılda yaşadıklarımızı başka ülke yaşasa yerle yeksan olurdu.

Milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık. Milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık.

Şimdi bu ara çıkardılar bir şey emeklinin maaşlarını artıralım . İşte söylüyorum yüzde elliye varan artışlar yaptık. Bayram ikramiyelerinin yüzde elli artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çözüm yollarını devreye aldık. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey emeklinin maaşlarını artıralım . İşte söylüyorum yüzde elliye varan artışlar yaptık. Bayram ikramiyelerinin yüzde elli artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çözüm yollarını devreye aldık.

Enflasyonda hızlı düşüş olacak. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demek, pastanın büyümesi ile imkanlarımız genişleyecek, 85 milyon istifade edecek. Kelebek ömürlü geçici rahatlamadan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz. Enflasyonda hızlı düşüş olacak. Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demek, pastanın büyümesi ile imkanlarımız genişleyecek, 85 milyon istifade edecek. Kelebek ömürlü geçici rahatlamadan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz.

Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin. Hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, ekonomi ekibimize güvenin.