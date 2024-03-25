Erdoğan: En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu banklarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8-12 bin liraya kadar yükseltti, başvuruları da bugün itibarıyla başlattı. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.