https://sputniknews.com.tr/20240325/erdogan-en-cok-muhalefetin-haline-hayiflaniyorum-1082026785.html
Erdoğan: En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı
Erdoğan: En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı" dedi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T14:06+0300
2024-03-25T14:06+0300
2024-03-25T14:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
ak parti
tokat
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen mitingde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240324/yeniden-refah-partisinden-istifa-etti-ak-partiye-katildi-rozetini-cumhurbaskani-erdogan-takti-1082006289.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti, tokat
recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti, tokat
Erdoğan: En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı
14:06 25.03.2024 (güncellendi: 14:28 25.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen mitingde konuştu:
En çok neye hayıflandığımı sorarsanız, cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. Acınacak haldeler.
Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
En büyük refah kaybını çalışanlar ve emeklilerimiz yaşadı.
Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu banklarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8-12 bin liraya kadar yükseltti, başvuruları da bugün itibarıyla başlattı. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var