Gezeravcı: Türk halkının bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var

Yaklaşık 3,5-4 sayfalık bir listeydi. Sayfanın en altına geldiğimde eksik bir kriter olmadığını gördüm. O andan itibaren tam 3 hafta boyunca başvuru yapmadan inceleme ve değerlendirme sürecine başladım. Çünkü o güne kadar uzayla ilgili bir şeyi hayal etmekten dahi uzak duran, itinayla bunu bir hayal olarak zihnine almaktan tereddüt yaşayan bir birey olarak devletimizin 100’üncü yılında koyduğu bu kadar üst düzey bir hedef için o uzay alanındaki operasyonun gerekliliklerinin ne olduğunu idrak etmeye çalıştım. Çünkü bilmediğim, ısrarla da bilmekten ve onu zihninin bir köşesine yerleştirmekten uzak duran bir bireydim. 3 hafta boyunca erişebildiğim açık kaynaklardan bu işi yapmış astronotlardan, emekli olmuş astronotlardan hali hazırda süreci yürüten, organizasyonların uzay görevi ile ilgili paylaşmış oldukları resmi, gayri resmi bütün açıklamaları okumaya çalıştım.

Amaç, bu işi bugüne kadar yapmış olanların o hissiyatını bizzat kendi ağızlarından işin yapılış şeklini ilgili organizasyonların tarifiyle doğru olarak anlamaya çalışmak. İş sadece o 14 günlük süre içerisinde bu görevi yapmak değil, işin sosyal, beşeri, teknik altyapısı haricinde çok farklı yönleri vardı. Her şeyiyle doğru anlamaya çalıştım. 3 haftanın sonunda zihnimde herhangi bir tereddüt kalmadıktan sonra başvurumu yaptım.

Başvuruyu gerçekleştirdiğim andan itibaren sürecin tamamlanması için geçen süre yaklaşık 8-9 ay. Bu sürenin içerisinde yoğun olarak seçim kriterlerinin yürütüldüğü yer Ankara. Ek olarak son 2 aşaması da Eskişehir’de Hava Kuvvetleri'ne ait fizyolojik testlerin gerçekleştirildiği merkezde geçti.”