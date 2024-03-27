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Gezeravcı: Türk halkının bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var
Gezeravcı: Türk halkının bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, “Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı genç kardeşlerimizin daha bu devletin topraklarında, bu bayrağın... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T19:16+0300
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversite’nde (OMÜ) gençlerle ile bir araya geldi. Alper Gezeravcı, uzaya gitme kararı alma aşamasından, uzayda geçirdiği günler ve sonrasında yaşadıkları ile ilgili hâtıralarını gençler ile paylaştı. Gezeravcı, gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri önerisinde bulundu. Türkiye’nin uzay alanındaki hedeflerden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Alper Gezeravcı şunları söyledi:Uzaya gitmeden önce aldığı eğitimlerden de bahseden Gezeravcı, “TÜBİTAK Uzay’ın sitesi içerisinde astronot olmak isteyenlerle ilgili sürece yönelik konulmuş olan kriterlerin listesini incelemeye başladım" dedi. Alper Gezeravcı sözlerine şöyle devam etti:
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alper gezeravcı, türk bayrağı, astronot
alper gezeravcı, türk bayrağı, astronot

Gezeravcı: Türk halkının bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var

19:16 27.03.2024 (güncellendi: 19:17 27.03.2024)
© İHA / ERDİ DEMİR-AW171585 Alper Gezeravcı
 Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW171585
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, “Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı genç kardeşlerimizin daha bu devletin topraklarında, bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var” dedi.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversite’nde (OMÜ) gençlerle ile bir araya geldi. Alper Gezeravcı, uzaya gitme kararı alma aşamasından, uzayda geçirdiği günler ve sonrasında yaşadıkları ile ilgili hâtıralarını gençler ile paylaştı. Gezeravcı, gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri önerisinde bulundu.

Türkiye’nin uzay alanındaki hedeflerden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Alper Gezeravcı şunları söyledi:
“Gençler, Sizin özgüveninizi kırmaya teşebbüs edebilecek kimseye imkan vermeyin. Hayatta bir işi sadece bir insan başarabilmişse, emin olun sizler de başarırsınız. Çıktığınız bu yol hepinize hayırlı, uğurlu olsun. 2018’in Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında Türkiye Uzay Ajansımız kuruldu. Bölgemizde uzay alanında faaliyet gösteren farklı ülke ve çatı organizasyonları arasında uzay ajansı en yeni en genç kurulan, en genç yapıya sahip ülkeydik. Sadece 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından Şubat 2021 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından kurulmuş olan bu çatı organizasyonun bünyesi altında oluşturulmuş uzay alanındaki 10 hedefimiz halkımızla paylaşıldı. Şu anda mutluluğunu ve gururunu yaşadığımız bu güzel tablonun vesilesi bu 10 hedeften sadece bir tanesi. Kalan 9 hedefle de ilgili kendi takvimleri ve kendi planlamaları dahilinde çalışmalar çok ciddi düzeyde devam ediyor. Dolayısıyla şuanda yaşadığımız tablonun benzerlerini önümüzdeki yıllarda da yaşamaya hazır olun. Türk halkı, Türkiye Cumhuriyetinin teminatı genç kardeşlerimizin daha bu devletin topraklarında, bu bayrağın gölgesi altında yaşamayı hak ettiği daha birçok mutluluk var” diye konuştu.

Uzaya gitmeden önce aldığı eğitimlerden de bahseden Gezeravcı, “TÜBİTAK Uzay’ın sitesi içerisinde astronot olmak isteyenlerle ilgili sürece yönelik konulmuş olan kriterlerin listesini incelemeye başladım" dedi.
Alper Gezeravcı sözlerine şöyle devam etti:

Yaklaşık 3,5-4 sayfalık bir listeydi. Sayfanın en altına geldiğimde eksik bir kriter olmadığını gördüm. O andan itibaren tam 3 hafta boyunca başvuru yapmadan inceleme ve değerlendirme sürecine başladım. Çünkü o güne kadar uzayla ilgili bir şeyi hayal etmekten dahi uzak duran, itinayla bunu bir hayal olarak zihnine almaktan tereddüt yaşayan bir birey olarak devletimizin 100’üncü yılında koyduğu bu kadar üst düzey bir hedef için o uzay alanındaki operasyonun gerekliliklerinin ne olduğunu idrak etmeye çalıştım. Çünkü bilmediğim, ısrarla da bilmekten ve onu zihninin bir köşesine yerleştirmekten uzak duran bir bireydim. 3 hafta boyunca erişebildiğim açık kaynaklardan bu işi yapmış astronotlardan, emekli olmuş astronotlardan hali hazırda süreci yürüten, organizasyonların uzay görevi ile ilgili paylaşmış oldukları resmi, gayri resmi bütün açıklamaları okumaya çalıştım.

Amaç, bu işi bugüne kadar yapmış olanların o hissiyatını bizzat kendi ağızlarından işin yapılış şeklini ilgili organizasyonların tarifiyle doğru olarak anlamaya çalışmak. İş sadece o 14 günlük süre içerisinde bu görevi yapmak değil, işin sosyal, beşeri, teknik altyapısı haricinde çok farklı yönleri vardı. Her şeyiyle doğru anlamaya çalıştım. 3 haftanın sonunda zihnimde herhangi bir tereddüt kalmadıktan sonra başvurumu yaptım.

Başvuruyu gerçekleştirdiğim andan itibaren sürecin tamamlanması için geçen süre yaklaşık 8-9 ay. Bu sürenin içerisinde yoğun olarak seçim kriterlerinin yürütüldüğü yer Ankara. Ek olarak son 2 aşaması da Eskişehir’de Hava Kuvvetleri'ne ait fizyolojik testlerin gerçekleştirildiği merkezde geçti.”

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