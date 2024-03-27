https://sputniknews.com.tr/20240327/cumhurbaskani-erdogan-ekonomide-guclu-bir-kadro-kurduk-mehmet-simseke-bu-konuda-tam-itimadim-var-1082126789.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T17:31+0300

2024-03-27T17:31+0300

2024-03-27T18:09+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mehmet şimşek

ekonomi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes kararı aldığını anımsatarak, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.Erdoğan, partisinin Valilik önünde düzenlenen Batman mitinginde kalabalığa hitap etti.'Gazzeli kardeşlerimizin huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz'Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize 'terörist' diyecek kadar hoyratlaşsın. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız" dedi.Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki dirayetli duruşlarıyla, milletin hançerlenmesinin önüne geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:Konuşmasında "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" diyen Erdoğan "Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, ekonomi