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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes kararı aldığını anımsatarak, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.Erdoğan, partisinin Valilik önünde düzenlenen Batman mitinginde kalabalığa hitap etti.'Gazzeli kardeşlerimizin huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz'Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize 'terörist' diyecek kadar hoyratlaşsın. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız" dedi.Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki dirayetli duruşlarıyla, milletin hançerlenmesinin önüne geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:Konuşmasında "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" diyen Erdoğan "Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, ekonomi
recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide güçlü bir kadro kurduk, Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var

17:31 27.03.2024 (güncellendi: 18:09 27.03.2024)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı’da Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. (
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı’da Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de acil ateşkes kararı aldığını anımsatarak, "Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Erdoğan, partisinin Valilik önünde düzenlenen Batman mitinginde kalabalığa hitap etti.

'Gazzeli kardeşlerimizin huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz'

Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, Batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı. Filistin halkı destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil ateşkes kararı aldı. Batı'nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için her türlü çabayı sergileyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize 'terörist' diyecek kadar hoyratlaşsın. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız" dedi.
Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı ile tüm Türkiye kazandı. 81 vilayetimizin hepsi kazandı, 85 milyonun her bir ferdi kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. 'Altılı masa' dediler ne çıktı? Şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular ne çıktı hiç. Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı yoluna kararlı bir şekilde devam ederken altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular, sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. Zaten bunlar 'iyi ki kazanmamışız' diyerek bunu kabul ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecindeki dirayetli duruşlarıyla, milletin hançerlenmesinin önüne geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Aslında altılı masa denilen yamalı bohçayı millete umut diye pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyor. Benim Kürt kardeşlerim dahil seçmenlerine, masaya ve adaylarına oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı küstahlığı, aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç kompradorun dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü, ne istediğini zaten kimse umursamıyor. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler. Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın, Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum."
Konuşmasında "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var" diyen Erdoğan "Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz" dedi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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