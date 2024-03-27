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https://sputniknews.com.tr/20240327/fenomen-merve-veziroglunu-58-yerinden-bicaklayan-esine-30-yila-kadar-hapis-istemi-1082139584.html
Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eşine 30 yıla kadar hapis istemi
Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eşine 30 yıla kadar hapis istemi
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da tartıştığı YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T21:22+0300
2024-03-27T21:22+0300
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İstanbul Üsküdar'da tartıştığı yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu bıçakla yaralayan anık Yunus Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Yıldırım katıldı, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.'Bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi'Sanık Yıldırım, savunmasında eşinin çocuk istediğini, aralarında tartışma yaşandığını belirterek, "Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi?' dedim. 'Hayır değildi' deyince, Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. Bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112'yi aramam" ifadesini kullandı.Müşteki Veziroğlu ise sanığın yalan söylediğini, çok öfkeli olan bu kişinin sürekli psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını, eşini aldatmadığını söyledi.'Seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım' dedi'Eşinin olaydan bir gün önce işten ayrıldığını, kendisinden yüklü miktarda para istediğini anlatan Veziroğlu, "Beni içeri çağırdı, kapıları, perdeleri kapattı. 'Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım.' dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti" şeklinde konuştu.Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma", "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023 tarihinde Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı sanığın müştekiyi, farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyor.Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyor.İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230805/esi-tarafindan-agir-yaralanan-sosyal-medya-fenomenine-yonelik-saldirinin-detaylari-ortaya-cikti-1074401273.html
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fenomen, fenomen, sosyal medya fenomeni, istanbul, üsküdar

Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eşine 30 yıla kadar hapis istemi

21:22 27.03.2024
© İHAÜsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA
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Üsküdar'da tartıştığı YouTuber olan eşi Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakkında 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Üsküdar'da tartıştığı yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu bıçakla yaralayan anık Yunus Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı.
Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Yıldırım katıldı, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'Bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi'

Sanık Yıldırım, savunmasında eşinin çocuk istediğini, aralarında tartışma yaşandığını belirterek, "Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi?' dedim. 'Hayır değildi' deyince, Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. Bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112'yi aramam" ifadesini kullandı.
Müşteki Veziroğlu ise sanığın yalan söylediğini, çok öfkeli olan bu kişinin sürekli psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını, eşini aldatmadığını söyledi.
© İHAÜsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
© İHAÜsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
1/2
© İHA
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
2/2
© İHA
Üsküdar’da, 4 Ağustos 2023 tarihinde, Merve Veziroğlu ile eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine saldırdığı Veziroğlu’nu 58 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

'Seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım' dedi'

Eşinin olaydan bir gün önce işten ayrıldığını, kendisinden yüklü miktarda para istediğini anlatan Veziroğlu, "Beni içeri çağırdı, kapıları, perdeleri kapattı. 'Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım.' dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti" şeklinde konuştu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma", "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023 tarihinde Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı sanığın müştekiyi, farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyor.
Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyor.
İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor.
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