https://sputniknews.com.tr/20230805/esi-tarafindan-agir-yaralanan-sosyal-medya-fenomenine-yonelik-saldirinin-detaylari-ortaya-cikti-1074401273.html

Eşi tarafından ağır yaralanan sosyal medya fenomenine yönelik saldırının detayları ortaya çıktı

Eşi tarafından ağır yaralanan sosyal medya fenomenine yönelik saldırının detayları ortaya çıktı

İstabul'da yüksek mimar olarak çalışan ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Merve Verizoğlu Yazıcı, eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. 30 bıçak... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T18:04+0300

2023-08-05T18:04+0300

2023-08-05T18:04+0300

yaşam

kadın cinayetleri

türkiye

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Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, polisi arayan Yunus Yıldırım, Youtuber eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı bıçakladığını söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, Yunus Yıldırım’ı gözaltına alırken yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım'ı çağrılan ambulansla hastaneye gönderdi.Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Üsküdar Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım, 1 buçuk yıl önce evlendi. İncelemede, yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın 2022’de eşi hakkında 2 kez ‘kasten yaralama ve tehdit ‘ suçundan şikayeti olduğu ortaya çıktı. Ancak aralarında devam eden herhangi bir tedbir veya uzaklaştırma kararı olmadığı belirlendi.Kıskançlık bahanesiSorgulanan Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalidesinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden Instagram ve TikTok’ta çok aktif olduğunu söyleyen Yıldırım, eşine çok mesajlar geldiğini bu nedenle aralarında kıskançlık olduğunu anlattı.Olay saatinde yine aynı nedenlerden dolayı tartıştıklarını anlatan Yıldırım kendini kaybederek mutfakta aldığı ekmek bıçağıyla eşini defalarca bıçakladığını söyledi. Daha sonra hemen 112’yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti.Yapılan soruşturmada olayda kullanılan ekmek bıçağına el konuldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın vücudunda 30 ayrı bıçak izi olduğu tespit edildi.İşlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheli Yunus Yıldırım, hakkında tutuklama kararı çıktı. 4 ayrı suç kaydı bulunun şüpheli koca Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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kadın cinayetleri, türkiye