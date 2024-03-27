https://sputniknews.com.tr/20240327/eski-tbmm-baskani-sentop-bu-secimle-beraber-turkiyede-bir-donem-kapanacak-1082078823.html

Eski TBMM Başkanı Şentop: Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak

Eski TBMM Başkanı Şentop: Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak

Sputnik Türkiye

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mustafa şentop

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dem parti

dem parti

cumhur ittifakı

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Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi.Programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçimde "Kılıçdaroğlu’na oy verip iyi ki kazanamamışız" diyenlerin olduğunu belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:'Sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı' Şentop, milletin geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimlerde Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları verdiğini vurguladı.'Yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerin seçileceğini kaydeden Şentop, "Bir taraftan hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar" ifadesini kullandı."Mayıs ayında biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gittik. Karşımızda da Millet İttifakı bir ittifak var. Bu ittifaktan şimdi eser yok. Önce partiler ittifaktan dağıldılar. Sonra da ittifakın içerisindeki partilerin kendi içlerinde bir takım kavgalar, mücadeleler ortaya çıktı" diye devam eden Şentop, şu şunları söyledi:CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta gösterdiği belediye başkanı adayını geri çektiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:Şentop, AK Parti, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasetin ulaşabileceği son noktayı geçen sene mayıs ayında gördüklerini anlattı.Bu seçimde bazı yerlerde bunun uzantılarının görülebileceğini dile getiren Şentop, "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak. Herkes kendi yerinde, kendi evinde olacak. Milletimiz bunun farkında. Bu dönem kapandıktan sonra bu seçim itibarıyla inşallah Türkiye yeni bir siyasi döneme ve atmosfere girecek. Bu seçimden sonra önümüzdeki yıllarda her şey yerli yerine oturmaya başlayacak" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230524/tbmm-baskani-sentop-cumhur-ittifakinin-destekledigi-cumhurbaskaninin-olmasi-sureci-kolaylastiracak-1071513510.html

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mustafa şentop, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, dem parti, cumhur ittifakı