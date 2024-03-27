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Eski TBMM Başkanı Şentop: Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak
Eski TBMM Başkanı Şentop: Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi.Programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçimde "Kılıçdaroğlu’na oy verip iyi ki kazanamamışız" diyenlerin olduğunu belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:'Sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı' Şentop, milletin geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimlerde Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları verdiğini vurguladı.'Yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerin seçileceğini kaydeden Şentop, "Bir taraftan hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar" ifadesini kullandı."Mayıs ayında biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gittik. Karşımızda da Millet İttifakı bir ittifak var. Bu ittifaktan şimdi eser yok. Önce partiler ittifaktan dağıldılar. Sonra da ittifakın içerisindeki partilerin kendi içlerinde bir takım kavgalar, mücadeleler ortaya çıktı" diye devam eden Şentop, şu şunları söyledi:CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta gösterdiği belediye başkanı adayını geri çektiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:Şentop, AK Parti, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasetin ulaşabileceği son noktayı geçen sene mayıs ayında gördüklerini anlattı.Bu seçimde bazı yerlerde bunun uzantılarının görülebileceğini dile getiren Şentop, "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak. Herkes kendi yerinde, kendi evinde olacak. Milletimiz bunun farkında. Bu dönem kapandıktan sonra bu seçim itibarıyla inşallah Türkiye yeni bir siyasi döneme ve atmosfere girecek. Bu seçimden sonra önümüzdeki yıllarda her şey yerli yerine oturmaya başlayacak" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230524/tbmm-baskani-sentop-cumhur-ittifakinin-destekledigi-cumhurbaskaninin-olmasi-sureci-kolaylastiracak-1071513510.html
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mustafa şentop, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, dem parti, cumhur ittifakı
mustafa şentop, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dem parti, dem parti, cumhur ittifakı

Eski TBMM Başkanı Şentop: Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak

00:29 27.03.2024 (güncellendi: 00:31 27.03.2024)
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRKEski TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak" dedi.
Bursa'da "Cumhur İttifakı Hukukçuları ile İftar Programı" düzenlendi.
Programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçimde "Kılıçdaroğlu’na oy verip iyi ki kazanamamışız" diyenlerin olduğunu belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

'Sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı'

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve rahmetli Necmettin Erbakan’ın da dediği gibi seçim sandıkta kazanılır. Aslında bunun örneklerini de yakın zamanda çok gördük. Çok kritik noktalarda sandıkta kaybettik. Eğer sandıklara eskisi gibi bütünüyle hakim olabilseydik, sandıklardaki süreçlerin usulüne uygun yönetilmesini sağlayabilseydik, Sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı. Mayıs ayında Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları milletimiz verdi. 2028’e kadar Türkiye'yi kimlerin yöneteceği belli. Bu seçimde ise yerel yöneticileri belirleyeceğiz."

Şentop, milletin geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimlerde Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları verdiğini vurguladı.

'Yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar'

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerin seçileceğini kaydeden Şentop, "Bir taraftan hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar yerel seçimleri bazı yerlerde biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar" ifadesini kullandı.
"Mayıs ayında biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gittik. Karşımızda da Millet İttifakı bir ittifak var. Bu ittifaktan şimdi eser yok. Önce partiler ittifaktan dağıldılar. Sonra da ittifakın içerisindeki partilerin kendi içlerinde bir takım kavgalar, mücadeleler ortaya çıktı" diye devam eden Şentop, şu şunları söyledi:
"Seçimde onlara oy veren birçok seçmen iyi ki kazanamamışız, Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış diyenler oldu. Tablo ortada ama bunun altında başka bir sebep var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kuruluydu. Sonra ne olursa olsun. Karşılık üzerine kurulu bir ittifak. Şimdi onun benzerini bazı yerlerde görüyoruz. Yeter ki Cumhur İttifakı kaybetsin AK Parti, MHP kaybetsin sonra ne olursa olsun sonrası önemli değil. Bunun üzerine kurulu bir siyasi mücadele. 14 ve 28 Mayıs'ta yaşananlar bunlar oradaki kavganın sebebi bu. Bekledikleri bu. Bursa nasıl yönetilecek. Türkiye nasıl yönetilecek onu düşünen yok."
CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta gösterdiği belediye başkanı adayını geri çektiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi birini aday gösterdiler ama aday gösterdikleri kişi Cumhuriyet Halk Partili değil, DEM Parti'den. Herkes bunu söylüyor. Seçim sonrasında ayrılıp kendi partisine geçecek. Uzun süre meclis listesini açıklamadılar. Resmi olarak verildikten sonra ancak liste görülebildi. Neden? Bir ittifak yapmışlar ama kendileri de utanıyorlar ittifakı gün yüzüne çıkarmaya, halkın önüne koymaya. Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin bir adayı var ama Cumhuriyet Halk Partili değil. Cumhuriyet Halk Partisinin bir genel başkanı var ama aslında genel başkan değil, hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanı var ama aslında büyükşehir belediye başkanı değil. Bir gözü genel başkanlıkta, bir gözü cumhurbaşkanlığında, cumhurbaşkanı yardımcılığında falan oralarda gezinen bir adam. Böyle bir tuhaf kadrolarla yarışıyoruz."
Şentop, AK Parti, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasetin ulaşabileceği son noktayı geçen sene mayıs ayında gördüklerini anlattı.
Bu seçimde bazı yerlerde bunun uzantılarının görülebileceğini dile getiren Şentop, "Bu seçimle beraber Türkiye'de bir dönem kapanacak. Ne olacak? Yeni sistemle beraber 2018 seçimlerinden sonra başlatmış olduğumuz süreç Türkiye'de yerleşmiş olacak. Herkes kendi yerinde, kendi evinde olacak. Milletimiz bunun farkında. Bu dönem kapandıktan sonra bu seçim itibarıyla inşallah Türkiye yeni bir siyasi döneme ve atmosfere girecek. Bu seçimden sonra önümüzdeki yıllarda her şey yerli yerine oturmaya başlayacak" diye konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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