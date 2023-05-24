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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/tbmm-baskani-sentop-cumhur-ittifakinin-destekledigi-cumhurbaskaninin-olmasi-sureci-kolaylastiracak-1071513510.html
TBMM Başkanı Şentop: Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracak
TBMM Başkanı Şentop: Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracak
TBMM Başkanı Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T15:54+0300
2023-05-24T15:54+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa şentop
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
ittifak
destek
recep tayyip erdoğan
seçim
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TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sığınmacıların seçimin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ancak seçmenin oyunu sadece sığınmacı konusuna bakarak vermediğini, 5 yıllık süreci değerlendirdiğini söyledi.Millet İttifakı'nın 'siyasi çıkar ittifakı' olduğunu ifade eden Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin, "PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen siyasetçilerin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi Sayın Özdağ tarafından çok ağır bir şekilde eleştiriliyordu. PKK ve onu destekleyen siyasi hareketin Kılıçdaroğlu'na desteği göz ardı edilmiş gibi. Muhtemelen bir bakanlık pazarlığı söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını ve parlamentodaki sandalye dağılımını da değerlendiren Şentop, Mecliste bütçe de dahil olmak üzere kararların çoğunlukla verildiğini hatırlattı.Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elde ettiğine dikkati çeken Şentop, "Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracaktır. Bir farklılık olması halinde Türkiye'nin yönetilmesi çok zorlaşacak" diye konuştu.'50+1'in kolaylaştırılması gerektiği kanaatindeyim'TBMM Başkanı Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre seçimlerde müşahitlerin siyasi partiler ve bağımsız adayların göndereceği kişilerden olabileceğini dile getirdi. Şentop, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile barolara kayıtlı olanların müşahit olamayacağını ancak oyların sayımı ve dökümü sırasında bütün seçmenler gibi herkesin belli bir mesafede sandıkları takip edebileceğini belirtti.'Oyların çalındığı' şeklindeki suçlamaların psikolojik baskı amacı taşıdığını söyleyen Şentop, bunun milletin iradesini özellikle 'sandıktaki sayım esnasında manipüle etmeye çalışmak ve sahtekarlık' olduğunu ifade etti.AK Parti'nin sığınmacıların gönderilmesi konusundaki tutumunu da aktaran Şentop, Suriye'de istikrar sağlandığı takdirde sığınmacıların da kendi ülkelerine dönmesinin bir takvim dahilinde gerçekleşeceğini bildirdi. Şentop, "Bu sadece 'toplayalım gönderelim' gibi bir mesele değil. Fiilen de olmayacak bir şey" dedi.Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 sisteminin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:Seçim tahmini sorulan Şentop, "Ben açık farkla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kazanacağı kanaatindeyim. Seçime göre, seçmene göre, nabza göre şerbet veren Kılıçdaroğlu, millette güven uyandırmıyor. Türkiye'nin bekası için, terör devletine müsaade etmeyecek bir iradenin, bir kararlı sağlam iradenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olması gerekiyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230524/adalet-bakani-bozdagdan-kilicdarogluna-bu-secim-bir-referandum-degil-1071512192.html
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mustafa şentop, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, destek, recep tayyip erdoğan, seçim
mustafa şentop, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, destek, recep tayyip erdoğan, seçim

TBMM Başkanı Şentop: Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracak

15:54 24.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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TBMM Başkanı Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklamasına ilişkin, "PKK ve onu destekleyen siyasi hareketin Kılıçdaroğlu'na desteği göz ardı edilmiş gibi. Muhtemelen bir bakanlık pazarlığı söz konusu." dedi.
TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sığınmacıların seçimin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ancak seçmenin oyunu sadece sığınmacı konusuna bakarak vermediğini, 5 yıllık süreci değerlendirdiğini söyledi.
Millet İttifakı'nın 'siyasi çıkar ittifakı' olduğunu ifade eden Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin, "PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen siyasetçilerin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi Sayın Özdağ tarafından çok ağır bir şekilde eleştiriliyordu. PKK ve onu destekleyen siyasi hareketin Kılıçdaroğlu'na desteği göz ardı edilmiş gibi. Muhtemelen bir bakanlık pazarlığı söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını ve parlamentodaki sandalye dağılımını da değerlendiren Şentop, Mecliste bütçe de dahil olmak üzere kararların çoğunlukla verildiğini hatırlattı.
Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elde ettiğine dikkati çeken Şentop, "Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracaktır. Bir farklılık olması halinde Türkiye'nin yönetilmesi çok zorlaşacak" diye konuştu.

'50+1'in kolaylaştırılması gerektiği kanaatindeyim'

TBMM Başkanı Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre seçimlerde müşahitlerin siyasi partiler ve bağımsız adayların göndereceği kişilerden olabileceğini dile getirdi. Şentop, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile barolara kayıtlı olanların müşahit olamayacağını ancak oyların sayımı ve dökümü sırasında bütün seçmenler gibi herkesin belli bir mesafede sandıkları takip edebileceğini belirtti.
'Oyların çalındığı' şeklindeki suçlamaların psikolojik baskı amacı taşıdığını söyleyen Şentop, bunun milletin iradesini özellikle 'sandıktaki sayım esnasında manipüle etmeye çalışmak ve sahtekarlık' olduğunu ifade etti.
AK Parti'nin sığınmacıların gönderilmesi konusundaki tutumunu da aktaran Şentop, Suriye'de istikrar sağlandığı takdirde sığınmacıların da kendi ülkelerine dönmesinin bir takvim dahilinde gerçekleşeceğini bildirdi. Şentop, "Bu sadece 'toplayalım gönderelim' gibi bir mesele değil. Fiilen de olmayacak bir şey" dedi.
Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 sisteminin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için öncelikle Anayasa değişikliği gerekiyor. Bu son yaşadığımız süreci dikkate aldığımızda kolaylaştırılması gerektiği kanaatindeyim. Şunun için diyorum; yüzde 49.5 alınmış. 270 bin oyla sonuç değişecekken ikinci tura kalmış. Birçok bakımdan masrafı var, milletin bir siyasi propaganda atmosferi içerisinde 14 gün geçirmesi var. Türkiye'nin birçok temel meselesi bekliyor. Türkiye'nin bir an önce bunu sonuca bağlayıp yoluna devam etmesi lazım. Dolayısıyla belki belli oranların üzerinde, işte yüzde 40'ın üzerinde en çok oy alan hangisi olursa diye, böyle bir şey düşünülebilir. Seçimin birinci turda bitmesini sağlayacak başka formüller de verilebilir."

Seçim tahmini sorulan Şentop, "Ben açık farkla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kazanacağı kanaatindeyim. Seçime göre, seçmene göre, nabza göre şerbet veren Kılıçdaroğlu, millette güven uyandırmıyor. Türkiye'nin bekası için, terör devletine müsaade etmeyecek bir iradenin, bir kararlı sağlam iradenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olması gerekiyor" diye konuştu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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