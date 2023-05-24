https://sputniknews.com.tr/20230524/tbmm-baskani-sentop-cumhur-ittifakinin-destekledigi-cumhurbaskaninin-olmasi-sureci-kolaylastiracak-1071513510.html

TBMM Başkanı Şentop: Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracak

TBMM Başkanı Şentop: Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracak

TBMM Başkanı Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T15:54+0300

2023-05-24T15:54+0300

2023-05-24T15:54+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa şentop

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

ittifak

destek

recep tayyip erdoğan

seçim

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TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sığınmacıların seçimin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ancak seçmenin oyunu sadece sığınmacı konusuna bakarak vermediğini, 5 yıllık süreci değerlendirdiğini söyledi.Millet İttifakı'nın 'siyasi çıkar ittifakı' olduğunu ifade eden Şentop, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına ilişkin, "PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen siyasetçilerin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi Sayın Özdağ tarafından çok ağır bir şekilde eleştiriliyordu. PKK ve onu destekleyen siyasi hareketin Kılıçdaroğlu'na desteği göz ardı edilmiş gibi. Muhtemelen bir bakanlık pazarlığı söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını ve parlamentodaki sandalye dağılımını da değerlendiren Şentop, Mecliste bütçe de dahil olmak üzere kararların çoğunlukla verildiğini hatırlattı.Mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elde ettiğine dikkati çeken Şentop, "Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın desteklediği cumhurbaşkanının olması süreci kolaylaştıracaktır. Bir farklılık olması halinde Türkiye'nin yönetilmesi çok zorlaşacak" diye konuştu.'50+1'in kolaylaştırılması gerektiği kanaatindeyim'TBMM Başkanı Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre seçimlerde müşahitlerin siyasi partiler ve bağımsız adayların göndereceği kişilerden olabileceğini dile getirdi. Şentop, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile barolara kayıtlı olanların müşahit olamayacağını ancak oyların sayımı ve dökümü sırasında bütün seçmenler gibi herkesin belli bir mesafede sandıkları takip edebileceğini belirtti.'Oyların çalındığı' şeklindeki suçlamaların psikolojik baskı amacı taşıdığını söyleyen Şentop, bunun milletin iradesini özellikle 'sandıktaki sayım esnasında manipüle etmeye çalışmak ve sahtekarlık' olduğunu ifade etti.AK Parti'nin sığınmacıların gönderilmesi konusundaki tutumunu da aktaran Şentop, Suriye'de istikrar sağlandığı takdirde sığınmacıların da kendi ülkelerine dönmesinin bir takvim dahilinde gerçekleşeceğini bildirdi. Şentop, "Bu sadece 'toplayalım gönderelim' gibi bir mesele değil. Fiilen de olmayacak bir şey" dedi.Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 sisteminin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:Seçim tahmini sorulan Şentop, "Ben açık farkla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kazanacağı kanaatindeyim. Seçime göre, seçmene göre, nabza göre şerbet veren Kılıçdaroğlu, millette güven uyandırmıyor. Türkiye'nin bekası için, terör devletine müsaade etmeyecek bir iradenin, bir kararlı sağlam iradenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda olması gerekiyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230524/adalet-bakani-bozdagdan-kilicdarogluna-bu-secim-bir-referandum-degil-1071512192.html

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mustafa şentop, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, ittifak, destek, recep tayyip erdoğan, seçim