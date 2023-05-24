https://sputniknews.com.tr/20230524/adalet-bakani-bozdagdan-kilicdarogluna-bu-secim-bir-referandum-degil-1071512192.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Bu seçim bir referandum değil'

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Bu seçim bir referandum değil'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yönelik "referandum" ifadesini kullanarak millete... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T15:21+0300

2023-05-24T15:21+0300

2023-05-24T15:21+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

seçim

ikinci tur

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Bozdağ, Şanlıurfa'dan yapılan yerel televizyonların "Anadolu Soruyor" ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'taki seçimde açık ara birinci yaptığını ifade eden Bozdağ, milletin ikinci turda kimi seçeceğini de işaretlediğini söyledi.Türkiye Büyük Millet Meclisinde salt çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın aldığını hatırlatan Bozdağ, milletin bu sonuçla "parlamenter sisteme dönme benim gündemimde yok" mesajını verdiğini aktardı.Bozdağ, "Halk, parlamenter sisteme dönme isteklerini veto etmiştir. Onları salt çoğunluğun da altına itmek suretiyle parlamenter sisteme referandumlu ya da referandumsuz dönme iradesini de veto etmiştir. 'Böyle bir iradeyle karşıma gelmeyin' mesajını vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam kararı vermiştir." diye konuştu.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin "referandum" tanımlaması yaptığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve yanındakiler referandum konusunda millete çok net söylüyorum, yalan söylüyorlar. Çünkü bu seçim bir referandum değil. Referandumda tek bir şeyi oylarsınız. Millet ona ya 'evet' der, ya 'hayır' der. İşte bir Anayasa değişikliği götürürsünüz ya 'kabul' ya da 'ret' anlamında 'evet', 'hayır' kullanır. Ama iki kişi arasında bir tercih yapılıyorsa bu referandum değildir." ifadelerini kullandı.Anayasa'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'ni düzenleyen 101'inci maddesini hatırlatan Bozdağ, bu maddede referandumun cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi halde mümkün olduğunun açıkça anlatıldığını belirtti.Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:'U dönüşünden daha keskin bir dönüş bu'Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde "milliyetçilik" söylemlerini kullanmaya başladığının aktarılması üzerine Bozdağ, şunları söyledi:Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun daha önce "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın" dediğini aktardı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Selahattin Demirtaş'ı bırakamam, Suriye'den Türk askerini çekmeyeceğim, Mavi Vatan'da petrol gaz aramaya devam edeceğim" demesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bunları söyleyemediğini kaydetti.Bakan Bozdağ, "Bunları derse PKK terör örgütü, FETÖ, diğer terör örgütlerinin desteği nedeniyle sandığa giren oylar var. Bir defa o oyları ürkütmek istemiyor. Onları küstürmek istemiyor. Öte yandan da bu taraftaki milliyetçi oylara oynuyor. Muhafazakar oylara oynuyor. Onları sandığa almak istiyor." diye konuştu.Bin bir kılığa bürünenlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, söylemlerin milliyetçi, muhafazakar seçmeni aldatmaya yönelik olduğunu söyledi.'Hedef birliği yapmaya kim ikna etti?'Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması hatırlatılan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:İlkesiz duruş sergileyenlerin siyasi mevta haline geleceğini kaydeden Bozdağ, Sinan Oğan'ın ilkeli duruş ortaya koyarak, "Türk siyasetinde, yarın da var olacak bir aktör olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.'Bunların hepsi gerçek hepsi net'Bekir Bozdağ, 28 Mayıs'tan sonra muhalefette büyük değişimlerin, tasfiyelerin yaşanacağını söyledi.Milletin, ilkeleri ayaklarının altına alanları hiçbir zaman baş tacı yapmayacağını vurgulayan Bozdağ, Millet İttifakı'nın "ilkesizler ittifakı" haline geldiğini söyledi.Montaj video iddialarının hatırlatılması üzerine ise Bozdağ, şunları kaydetti:'Bunu diyenler, yalanıcının şahıdır'"Yani Pervin Buldan her yerde 'Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na.' Mithat Sancar da, diğer bütün meydanlardaki isimler de oy istediler. Şanlıurfa'da da böyle oldu, her yerde böyle oldu." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:Seçimlerin ardından depremzedelere yönelik söylemlere ilişkin de açıklamada bulunan Bozdağ, bu ifadeleri lanetlediğini bildirdi."Millet İttifakı'nın bileşenleri, Sayın Cumhurbaşkanı tekrar kazanırsa kadın haklarından ülkenin geriye gideceğini söylüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Bozdağ, "Bunu diyenler, yalanıcının şahıdır. Biz 21 yıldır iktidardayız. Bu ülkede kadın hakları konusunda 21 yıldır geriye gitmemişiz de 22'nci yıl mı geriye gideceğiz?" dedi.Kadınlar için pozitif ayrımcılığı Anayasaya hüküm olarak koyduklarını aktaran Bozdağ, kadınlarla ilgili eğitimden istihdama birçok alanda reformlara imza attıklarını sözlerine ekledi.

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ak parti, bekir bozdağ, adalet bakanlığı, seçim, ikinci tur